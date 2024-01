14 gen 2024 13:10

“IL CASO POZZOLO? CRESCE UN CERTO RETROGUSTO COME DI RICATTUCCI” – PADELLARO: “INEVITABILE PENSARLO DAVANTI AD ALMENO TRE VERSIONI CONTRASTANTI. C’È CHI GIURA CHE ALLA PRO LOCO LUI NON C’ERA E DUNQUE NON SA CHI HA SPARATO (DELMASTRO). C’È CHI S’È BECCATO IL PROIETTILE (IL GENERO) MA CHE SULL’IDENTITÀ DELLO SPARATORE DICE E NON DICE. C’È CHI NEGA DI AVER SPARATO (POZZOLO), MA DOPO LA SOSPENSIONE DAGLI INCARICHI SI TRINCERA DIETRO UNA FRASE MINACCIOSETTA: ‘CHI VUOLE TUTELARE DELMASTRO SAPPIA CHE NON MI LASCERÒ ‘BUTTARE DALLA TORRE’. SE GIORGIA MELONI NON È RICATTABILE, MA LO SONO COLORO CHE LE STANNO “IN TORNO”, ALLORA COME SI DIFENDE?”