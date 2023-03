SE NON VI BASTAVA LA “FOMO”, ORA C’È ANCHE LA “FOFO” – È UN ACRONIMO CHE STA PER “FEAR OF FINDING OUT”, “PAURA DI VENIRE A SAPERE” (MENTRE FOMO È FEAR OF MISSING OUT, LA PAURA DI PERDERSI QUALCOSA): SI TRATTA DI UN BLOCCO PSICOLOGICO CHE PORTA CHI NE È VITTIMA A EVITARE SITUAZIONI IN CUI POTREBBE SCOPRIRE QUALCOSA DI CUI HA TIMORE. INSOMMA, COME CHI HA UN DOLORE LANCINANTE MA NON VA DAL DOTTORE PER PAURA DI SCOPRIRE UNA MALATTIA RARA (E POI STA PEGGIO). MA NON SOLO…