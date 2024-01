“CAVO” TI COSTA – ALEX BAIOCCO, IL 24ENNE CHE HA STESO UN CAVO DI ACCIAO AD ALTEZZA D’UOMO IN VIALE SABOTINO A MILANO, HA UN LUNGO CURRICULUM CRIMINALE - HA PRECEDENTI PER FURTO, RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE, LESIONI, RICETTAZIONE E CONSUMO DI DROGA – ORA, PER LA BOIATA CHE HA DEFINITO “UN GIOCO FATTO PER NOIA”, È ACCUSATO DI TENTATA STRAGE – BAIOCCO DICE DI AVER CONOSCIUTO I DUE COMPLICI SUI SOCIAL - IL SUO INTERROGATORIO: "NON MI SONO RESO CONTO DELLA..."

TIRA CAVO IN STRADA, 'CHIEDO SCUSA, NON VOLEVO UCCIDERE'

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Chiedo scusa per quello che ho fatto, ho sbagliato. Al momento non mi sono reso conto della gravità, ma non volevo uccidere nessuno". Lo ha detto Alex Baiocco, durante l'interrogatorio davanti al gip Domenico Santoro, il giovane arrestato nella notte tra l'altro ieri e ieri per aver teso un cavo d'acciaio in viale Toscana a Milano con due complici non ancora indentificati.

Il 24enne, come ha riferito l'avvocato Dario Trovato, è "distrutto" per quello che è accaduto e "non si dà pace". Ora è in attesa del provvedimento del giudice al quale tocca decidere se convalidare o meno l'arresto e disporre il carcere e soprattutto se contestare l'accusa di strage ipotizzata dal pm Enrico Pavone assieme all'attentato alla sicurezza dei trasporti.

CHI È ALEX BAIOCCO, IL 24ENNE CHE HA STESO UN CAVO LUNGO UNA STRADA A MILANO

Estratto dell’articolo di Matteo Castagnoli per il “Corriere della Sera – Edizione Milano”

La passione per la musica, per la tastiera, il suo strumento. Quello che Alex Baiocco - il 24enne di Milano arrestato giovedì in viale Sabotino con l’accusa di strage, attentato alla sicurezza dei trasporti, blocco stradale e ricettazione - chiamava «la terapia».

Magro, alto, capello lungo castano tinto di biondo, look dark, tendente all’emo, Baiocco è stato arrestato dopo aver teso con altri due complici un cavo d’acciaio lungo viale Toscana, in direzione di viale Isonzo, in mezzo a una delle strade più trafficate di Milano, sulla circonvallazione esterna. […]

«Un gioco». Gli altri due complici, che dovranno essere identificati ma che le forze dell’ordine conoscono anche grazie alle interlocuzioni social dei tre, avevano raccontato proprio sui canali social le ore prima della notte di follia che è culminata con il filo metallico teso come trappola in viale Toscana: giro in scooter a noleggio, l’arrestato senza casco, e canne. Poi la fuga a bordo di uno scooter mentre il 24enne si è allontanato a piedi.

Baiocco, con precedenti per furto, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e ricettazione e una segnalazione per consumo di stupefacenti, ha detto di aver conosciuto sui social network - dove alcuni iscritti hanno iniziato a commentare i suoi post con accuse come «Assassino» - gli altri due ragazzi (ma di non saperne i nomi). […]

