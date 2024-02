“IN CELLA C’ERANO CIMICI OVUNQUE E CIBO PER CANI” – PARLA CARMEN GIORGIO, CHE È STATA PER TRE MESI COMPAGNA DI CELLA DI ILARIA SALIS A BUDAPEST: “SI È RACCOMANDATA CHE UNA VOLTA IN ITALIA AVREI DOVUTO RACCONTARE COSA ABBIAMO SUBITO. A CHI NON POTEVA COMPRARE ASSORBENTI PER IL CICLO DAVANO DELL'OVATTA” – E PARLA DI VIOLENZE DELLE GUARDIE CARCERARIE: “UNA VOLTA HO VISTO RIENTRARE IN STANZA UNA RAGAZZA EVIDENTEMENTE CONTUSA” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Lattanzi per www.lastampa.it

Carmen Giorgio - ex compagna di cella di ilaria salis

Carmen Giorgio, originaria di Terno D'Isola in provincia di Bergamo, è stata per tre mesi compagna di cella di Ilaria Salis. "Ilaria si è raccomandata che una volta in Italia avrei dovuto raccontare cosa abbiamo subito. Ed è quello che sto facendo. Lei ha aiutato me, adesso io aiuto lei".

Durante la detenzione ha raccolto i suoi pensieri in due manoscritti e in alcuni disegni, che in un certo modo fotografano le celle ungheresi del carcere di Budapest. "C'erano cimici ovunque, il salame che ci davano sembrava cibo per cani, a chi non poteva comprare assorbenti per il ciclo davano dell'ovatta e, talvolta, ci costringevano a scegliere fra l'ora d'aria e la doccia". La sua testimonianza è impietosa, così come il ricordo delle guardie penitenziarie: "Erano molto dure, ti urlavano dietro e - dice - una volta ho visto rientrare in stanza una ragazza evidentemente contusa".

ILARIA SALIS

Su Ilaria Salis, che le ha donato un paio di scarpe, Carmen Giorgio non ha dubbi: "Non ce la vedo proprio col manganello in mano. Studiava sempre in carcere, è una persona buona". La donna, detenuta per una controversa vicenda di traffico d'esseri umani, racconta di essere stata legata in maniera analoga a Salis "così come tutte le detenute del carcere" [...]

la cella di ilaria salis a budapest disegnata da carmen giorgio