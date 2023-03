“LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA RISCHIA UNO SCENARIO ALLA FUKUSHIMA” – L'ALLARME LANCIATO DAL MINISTRO DELLA PROTEZIONE AMBIENTALE UCRAINO, RUSLAN STRILETS: “C’È IL RISCHIO DI UN GUASTO DEI SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO DELLA CENTRALE” – MOSCA ACCUSA LA SLOVACCHIA: “L'INVIO DEI CACCI MIG-29 A KIEV VIOLA LE REGOLE DI RIESPORTAZIONE DEGLI ARMAMENTI RUSSI” – L'ARMENIA RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE, QUINDI POTREBBE ARRESTARE PUTIN NEL CASO IN CUI…

1 – «LA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA RISCHIA UNO SCENARIO ALLA FUKUSHIMA A CAUSA DELLA RUSSIA»

Estratto da www.corriere.it

soldato russo centrale nucleare di zaporizhzhia

Il ministro della Protezione ambientale e Risorse naturali dell’Ucraina, Ruslan Strilets, in un aggiornamento su Facebook lancia un allarme sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: «A seguito del calo dell’acqua dal bacino idrico di Kakhovka, esiste il rischio di un guasto dei sistemi di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d’Europa. Questo potrebbe significare un possibile scenario di Fukushima nel mezzo del continente europeo a causa della Russia».

carro armato russo alla centrale nucleare di zaporizhzhia

Secondo il ministro, quasi 5 milioni di ucraini non hanno accesso all’acqua potabile, e un altro 70% della popolazione potrebbe rimanere senza questa risorsa a causa dei bombardamenti russi.

2 – MOSCA, MIG-29 SLOVACCHI A KIEV VIOLANO REGOLE RIESPORTAZIONE

(ANSA) - L'invio di aerei da caccia Mig-29 da parte della Slovacchia all'Ucraina è una "patente violazione degli obblighi internazionali" di Bratislava sulla riesportazione di armamenti russi. Lo ha detto il Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare, citato dalle agenzie russe. La fornitura degli aerei all'Ucraina è "un atto ostile teso alla distruzione delle relazioni bilaterali" con Mosca, aggiunge la stessa fonte.

corte penale internazionale

3 – UCRAINA: ARMENIA RICONOSCE VALIDITA' CPI, PUTIN RISCHIA ARRESTO SE VISITA IL PAESE ALLEATO

(Adnkronos) - La Corte costituzionale armena ha riconosciuto che gli obblighi assunti con l'adesione alla Corte penale internazionale, che ha da poco chiesto l'arresto di Vladimir Putin per la deportazione di minori ucraini in Russia, non contraddice la Costituzionale. Il pronunciamento letto dal Presidente della Corte, Arman Dilanyan, entra in vigore immediatamente.

vladimir putin a mariupol 5

Questo significa che il Presidente russo non può recarsi nell''alleata' Armenia, a meno di non essere arrestato. L'Armenia fa parte dell'Unione euroasiatica e dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettivo, al fianco della Russia. Erevan aveva sottoscritto lo statuto della Corte nel 1998 ma lo ha ratificato solo lo scorso dicembre, per denunciare l'Azerbaigian per i crimini commessi nel Nagorno.

visita a sorpresa di vladimir putin a sebastopoli, in crimea 10 corte penale internazionale

centrale nucleare di zaporizhzhia5 centrale nucleare di zaporizhzhia