Nuova polemica a Bari riguardante il mondo del lavoro, o meglio la ricerca di un impiego. Un annuncio riguardante il capoluogo pugliese ha fatto indignare centinaia di utenti della rete, tanto da essere rimosso. “Cercasi commessa anche se di colore, di bella presenza, non sposata e con patente”, sono le caratteristiche principali ricercate dal datore di lavoro per un punto vendita di cartoleria in pieno centro a Bari.

I riferimenti al colore della pelle e all’essere non sposata sono quelli che più hanno fatto indignare il web e che hanno comportato la rimozione dell’annuncio. “Cercasi commessa - il testo completo - anche se di colore per punto vendita cartoleria, ufficio e scuola in pieno centro a Bari. Donna di bella presenza che abbia conoscenza del computer. La commessa deve sapere relazionarsi con i clienti ed essere pratica nelle vendite e con la cassa. No sposata e con patente. Minimo 20 e max 40 anni. Intera giornata con possibilità di contratto indeterminato”.

Non solo commenti indignati, c’è anche chi ha preso le difese del datore di lavoro: “Forse la gente di colore teme di non essere assunta in quanto tale, hanno fatto bene a specificarlo e non ci vedo intenti razzisti”. Praticamente tutti concordano però sul fatto che sia decisamente inopportuno richiedere una commessa non sposata: “Siamo al medioevo”, è stato il commento sconsolato di una utente.