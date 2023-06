“CERCAVO IL MIO BIMBO TRA LE LAMIERE” – PARLA LA MAMMA DI MANUEL, IL BAMBINO DI 5 ANNI UCCISO NELL’INCIDENTE DI CASAL PALOCCO CON UNA LAMBORGHINI NOLEGGIATA DAGLI SVALVOLATI DEI “THEBORDERLINE” - IL VIDEO DELL’ATAC PER RICOSTRUIRE LA DINAMICA DELL’IMPATTO E IL MISTERO DEL FILMATO REGISTRATO CON UNA TELECAMERA SOTTO UN SEDILE DEL SUV LAMBORGHINI: LA SCHEDA DI MEMORIA È SPARITA - IL LEGALE DI MATTEO DI PIETRO, AL MOMENTO UNICO INDAGATO PER OMICIDIO STRADALE E LESIONI, DENUNCIA IL RITARDO NEI SOCCORSI. DUE COMPONENTI DEI "THEBORDERLINE" SONO ALL’ESTERO?

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti e Michela Allegri per il Messaggero

incidente mortale casal palocco 5

Ricorda solo di aver cercato i suoi bimbi, di essersi preoccupata per loro. Ma di quel bolide da 660 cavalli che si è schiantato contro la sua auto, Elena Uccello, 29 anni, alla guida della Smart "ForFour", per ora non ricorda nulla che possa essere di aiuto agli inquirenti per ricostruire la dinamica del terribile incidente avvenuto ormai una settimana fa a Casal Palocco.

Oggi saranno celebrati i funerali del figlio maggiore, Manuel Proietti, 5 anni, deceduto in ospedale a causa dell'impatto.

matteo di pietro

La famiglia ha chiesto il massimo riserbo per poter vivere in silenzio e unita questo momento di profondo dolore. Domenica, invece, dalle 19 è in programma una fiaccolata organizzata dai familiari laddove è morto il piccolo Manuel. Ma intanto va avanti l'inchiesta coordinata dalla Procura per risalire alle cause dello schianto. Ieri è stata sentita la mamma di Manuel: i suoi ricordi sono confusi e frammentari, ha vuoti di memoria, probabilmente a causa del trauma.

theborderline 5

LE INDAGINI Per questa vicenda, Matteo Di Pietro, youtuber e "leader" del gruppo "The borderline", che ha noleggiato la Lamborghini Urus per realizzare una sfida social, è attualmente l'unico indagato per omicidio stradale e lesioni. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno disposto nei suoi confronti un esame tossicologico di secondo livello, per stabilire con esattezza la data dell'assunzione. Subito dopo l'incidente, infatti, nel suo sangue sono state trovate tracce di cannabinoidi. Resta al vaglio della Procura la posizione dei compagni di "sfida": Simone Dutto, Vito Loiacono e Alessio Ciaffaroni, che erano a bordo del suv noleggiato, con regolare contratto, dalla società "Skylimit".

theborderline 4

(...)

IL VIDEO DELL'ATAC

Estratto da open.online

Un video dell’Atac potrebbe essere decisivo nella ricostruzione della dinamica dell’incidente di Casal Palocco. Mentre nell’inchiesta manca un altro filmato. Quello registrato con una telecamera sotto un sedile del Suv Lamborghini Urus. La scheda di memoria è sparita. E c’è anche una consulenza cinematica pronta a partire. Servirà a stabilire a che velocità andava l’auto che si è schiantata contro la Smart ForFour provocando la morte di Manuel Proietti, 5 anni. Al vaglio anche le tempistiche di soccorso e il tempo che ci ha messo l’ambulanza ad arrivare. E questo perché ieri il legale di Matteo Di Pietro ha detto che i soccorsi ci hanno messo un’ora per arrivare. L’avvocato Francesco Consalvi sostiene anche che Elena Uccello, alla guida dell’altra auto, non ha rispettato la precedenza.

theborderline 3

I filmati

Si parte dai video. A parlare di quello dell’Atac è oggi l’edizione romana di Repubblica. L’azienda del trasporto pubblico ha infatti consegnato agli investigatori le immagini di un autobus di passaggio in via Macchia Saponara. Gli autobus di nuova generazione sono infatti dotati di telecamere interne che spesso riescono a inquadrare ciò che accade nelle vicinanze del mezzo. Per esempio quella del retro dell’abitacolo punta verso la cabina di guida. La polizia locale e i carabinieri ipotizzano che la Lamborghini potrebbe aver sorpassato una Mercedes nera. Una circostanza già negata dalla difesa dei TheBorderline. Quelli messi a disposizione da Atac sarebbero gli unici video dell’incidente. Perché, spiega il quotidiano, le telecamere di sicurezza dell’incrocio di via Archelao di Mileto sono piazzate a 200 metri di distanza. Matteo Di Pietro è iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni.

La scheda di memoria

theborderline 2

Il Corriere della Sera di Roma invece parla della scheda di memoria. Le immagini contenute nel supporto Sd sono sparite. O meglio, non è stata trovata alcuna scheda all’interno della telecamera. Questo può voler dire due cose: o che è stata fatta sparire, oppure che non era presente nell’occasione. Anche se è stata usata dai TheBorderline per le dirette di altre challenge. La donna che guidava la Mercedes ha detto agli investigatori di non ricordare nulla.

gli youtuber di theborderline prima dell incidente a casal palocco 3

Mentre i medici del policlinico di Tor Vergata potrebbero anticipare ai pm i risultati dell’autopsia sul corpo del bambino. Anche per stabilire la sua posizione nel momento dell’impatto. La dinamica dell’incidente, così come appare dalle ricostruzione, dice che la Lamborghini ha superato l’autobus e la Mercedes prima di travolgere la city car che stava svoltando. Intanto a Casal Palocco dicono che Matteo e Vito Loiacono sono all’estero. Il primo in Spagna, il secondo in Turchia.

gli youtuber di theborderline prima dell incidente a casal palocco 2 uno dei membri dei theborderline prima dell incidente a casal palocco 2 uno dei membri dei theborderline prima dell incidente a casal palocco 1 incidente mortale casal palocco 4 incidente mortale casal palocco 3 incidente mortale casal palocco 2 incidente mortale casal palocco 1 vito loiacono.