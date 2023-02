21 feb 2023 08:47

“CERCO SEGRETARIA DIPLOMATA (NO VELINE)” – UNO STUDIO LEGALE DI BARI AFFIGGE MANIFESTI IN GIRO PER LA CITTÀ, SPECIFICA DI NON VOLERE VELINE: “SE NON AVETE VOGLIA DI LAVORARE NON VENITE”. APRITI CIELO! SUBITO IL MOVIMENTO LOCALE “MIXED LGBTQIA+” SI INCAZZA: “TRASUDA SESSISMO DA OGNI LETTERA, CI PARLA DI UNA SELEZIONE DELLE DONNE LEGATA A DOPPIO FILO COL SUO ASPETTO FISICO E PRESUME CHE UNA ‘VELINA’ NON POSSA AVERE COMPETENZE…”