“DI CHE COSA È AMMALATA LA VISTA DEL COGLIONE COLLETTIVO?” – GIULIANO FERRARA SI SCHIERA IN DIFESA DEL DALAI LAMA: “C’È GENTE CHE NON HA VISTO NEL BACINO SULLA GUANCIA RICHIESTO A UN FANCIULLO AMMIRATORE, NEL SUO SFIORARGLI LE LABBRA, UN GESTO DI PURA INNOCENZA. UN OCCHIO SEMPLICE NON POTEVA NON VEDERE CHE QUELLO ERA UN SIPARIETTO TRASCORSO TRA GLI APPLAUSI E LE RISA DEL PUBBLICO FEDELE” – “UNA SOCIETÀ IN CUI SI INTENDE INSEGNARE AI BAMBINI A SCEGLIERE IL LORO SESSO SENZA PREGIUDIZI DI GENERE NON È ADATTA A DIFENDERE L’INNOCENZA DELL’INFANZIA…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

giuliano ferrara foto di bacco (2)

Ho incontrato tanti anni fa il Dalai Lama alle pendici dell’Amiata […], tutt’altro che una occasione da Nobel. Mi piacque il suo fare scanzonato. Contagioso il suo sorridente e gaudente omaggio alla convivialità. Era chiaro che lo scherzo e la santità monacense si rincorrevano in ogni gesto e modo di quell’uomo […].

Mai avrei pensato che quel monaco sarebbe finito nelle fauci della setta pornopuritana e che, come il cardinale George Pell e oggi addirittura san Giovanni Paolo II, […] sarebbe stato iscritto nella stele della celebre Colonna Infame come untore e propagatore della peste pedocriminale […].

il dalai lama chiede a un bambino di succhiargli la lingua 1

Non voglio crederlo. C’è gente sui social che non ha visto nel bacino sulla guancia richiesto a un fanciullo ammiratore da un santone quasi nonagenario, nel suo sfiorargli le labbra, nella sua esibizione ridente della lingua a scopo goliardico e rituale, un gesto di pura innocenza, una canzonatura perfettamente intonata alla leggenda della lingua nera dell’uomo cattivo che percorre da secoli il Tibet.

C’è gente che ha pensato a pulsioni malsane, a un pornoshow sotto lo sguardo delle telecamere, a un caso di psichiatria e patologia senile, messo in scena in un tempio consacrato, durante una cerimonia pubblica e liturgica, quando un occhio semplice, […] non poteva non vedere, non poteva non sapere, che quello era un siparietto trascorso […] tra gli applausi e le risa del pubblico fedele. Ma che occhi hanno i più contemporanei tra i miei contemporanei. Di che cosa è ammalata la vista del commentatore Twitter, del Coglione Collettivo?

dalai lama meme by emiliano carli

Trasformare un papa della montagna […] in un untore pedocriminale: ma non è il colmo del fraintendimento, questo sì pulsionale e malsano, non è il culmine di una malattia sociale contratta in nome dei bambini da una civiltà sterminatrice non metaforica di piccoli, nati e non ancora nati?

[…] Che c’entra la macina da appendere al collo di chi scandalizza i pargoli, la pena di morte cristiana, con questo teatro esotico privo di qualunque possibile riscontro nella nostra deriva parafiliaca, nei nostri disturbi della personalità psicosessuale?

Da molti anni qui ci ostiniamo a predicare che c’è qualcosa di sbilenco e di equivoco nell’ossessione pestifera per la pedofilia intesa come fenomeno sociale o carattere tipizzante del clero cattolico; e che una società in cui si intende insegnare ai bambini a scegliere il loro sesso senza pregiudizi di genere non è adatta a difendere nel modo giusto e sacrosanto l’innocenza dell’infanzia; e che i fantasmi ideologici oscurano la puntuale ricognizione dei reati e delle offese all’integrità e libertà dei bambini.

dalai lama meme

Ora il Dalai Lama si è dovuto assurdamente scusare, comportandosi, all’inverso, come il famoso pastaio che aveva fatto girare uno spot in cui la famiglia dei biscotti riunita intorno al mulino era quella tradizionale, dunque offendendo il pansessualismo e mettendo in pericolo la sua espansione commerciale. Non voglio crederlo.

