“CHE PALLE, LA PROSSIMA VOLTA DIRANNO CHE HO CAMMINATO SULLE ACQUE” – GRIGNANI, RACCONTACENE UN'ALTRA! IL CANTANTE SMENTISCE DI AVERE AVUTO UN MALORE E DI ESSERE STATO RICOVERATO A PIACENZA: “SONO PASSATO IN OSPEDALE PER UNA COSA CHE NON ERA MIA E NON POSSO DIRE PER CHI. NON HO AVUTO NESSUN CALO DI PRESSIONE, CI SIAMO CAPITI…” – IL VIDEO IN CUI APPARE GONFIO E UN PO’ AGITATO…

Estratto dell’articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

La notizia del presunto ricovero per Gianluca Grignani ha messo in allerta i fan e seguaci dell'artista per alcune ore, prima che fosse lo stesso cantautore a smentire l'accaduto. Stanto a quanto aveva riportato in serata il quotidiano La Libertà, infatti, Grignani avrebbe avuto un malore mentre si trovava in un locale e sarebbe stato trasportato nel più vicino ospedale, dove ha trascorso la notte in osservazione.

[…] a distanza di poche ore è stato lo stesso Grignani, con un video pubblicato su Instagram, a smentire categoricamente la notizia: nessun malore, nessun ricovero: "Sono passato in ospedale per una cosa che non era mia e non posso dire per chi. È uscita la notizia, sinceramentenon ho voglia di parlarne. Non ho avuto nessun calo di pressione e poi che palle. L'ultima volta dicevano che avevo bestemmiato, ora che ho avuto un calo di pressione, la prossima che cammino sulle acque. Ci vediamo ai concerti, ciao".

Il malore poi il ricovero in ospedale

Le supposizioni di ricovero erano state pubblicate dalla testata piacentina nella mattina di lunedì 4 marzo. Sul quotidiano si leggeva che Grignani "è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza".

Nessun dettaglio aggiuntivo, se non l'indiscrezione secondo la quale Grignani "è stato subito soccorso e trasportato all'ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa". Quindi Grignani avrebbe trascorso "tutta la notte in osservazione" per poi essere dimesso dall'ospedale. Le parole dell'artista, tuttavia, smentiscono categoricamente le circostante descritte.

