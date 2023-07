20 lug 2023 09:57

“CHE PATACCATA” – NON SI PLACANO LE POLEMICHE PER LO SPOGLIARELLO BURLESQUE A RIMINI DI UNA MILITANTE PD ALLA FESTA DELL'UNITÀ - L'EX DIRIGENTE DELLA REGIONE LORETTA POMPILI, 67 ANNI, GONGOLA PER IL SUO SHOW: “HO FATTO COME DITA VON TEESE MA IN UN TINOZZO DA VINO E NON IN UNA COPPA DI CHAMPAGNE” - IL PARTITO SI DIVIDE: TRA I MORALISTI CHE PARLANO DI UNA “ESIBIZIONE DI CUI NON SI E’ CAPITO IL SENSO” E CHI PLAUDE AL “CORAGGIO E ALL’IRONIA”. LEI SPIEGA: “UN MESSAGGIO A FAVORE DELLE DONNE” – VIDEO