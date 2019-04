“CHE UNO A QUELL'ETÀ NON SAPPIA PARLARE IN ITALIANO NON VI FA IMPRESSIONE?” – ELENA STANCANELLI SUL LINGUAGGIO DI SIMONE, IL “PISCHELLO” DI TORRE MAURA, E SI CONSUMA LA SCISSIONE TRA I TWITTAROLI DI SINISTRA, CON QUELLI "DER POPOLO" CHE LA INFILZANO: “SPOCCHIOSA”, “L’ASCESA DELLA LEGA, SPIEGATA BENE” – L'ATTACCO DI PAOLO ROMANO SUL BLOG DE "L'ESPRESSO" (STESSO EDITORE DELLA STANCANELLI): "SE SI FOSSE TROVATA A TORRE MAURA, AVREBBE DETTO: 'SUL PUNTO MI SENTO D'ESPRIMER DISSENSO?'"

Per carità, il pischello di Torre Maura, che gli vuoi dire, coraggioso... ma che uno a quell'età non sappia parlare in italiano non vi fa impressione? — elena stancanelli (@elenastanka) 4 aprile 2019

Quindi, la sinistra riparta da Simone o da Elena Stancanelli?



La settimana scorsa i David di Donatello, questa Elena Stancanelli a ricordarci perché la maggior parte degli italiani detesta le élite.

Si è espresso con il registro giusto data la situazione, parlando non solo con gli energumeni che veva davanti, ma soprattutto con le persone del suo quartiere. Farlo con un registro diverso, lo avrebbe reso alieno al contesto. Senza contare coraggio, lucidità e argomenti usati

PIÙ PISCHELLI

MENO STANCANELLI

A me no, a dire il vero. Stava a Torre Maura tra gente di Torre Maura: ha parlato (benissimo) la lingua che si deve parlare a Roma in certe situazioni. Se qualcosa mi ha impressionato, e in positivo, è la sostanza degli argomenti e la prontezza nel ribattere punto su punto.

GRETA THUNBERG E SIMONE DI TORRE MAURA BY OSHO

A me fa impressione un tweet ignorante come il Suo. Ignorante perché ignora l'emotività, la tensione, la paura e la forza che si è dovuto fare un 15enne davanti diversi fascisti, minacciosi, spaventosamente più grandi di lui. Ma credo che Lei non abbia mai vissuto momenti così.

SIMONE TORRE MAURA

PS le ho dato del Lei perché noto che ha fatto presente in un altro tweet con altra utente che non avrebbe dovuto.

Spero che il mio italiano sia stato abbastanza dignitoso per una intellettuale come evidentemente crede di essere.

Mi perdoni, ma fa altrettanta impressione che un'intellettuale s'impressioni di fronte a quella che è la realtà del nostro paese da tempo immemore.

In tutto il paese ci sono molti giovani (e adulti) che non sanno parlare l'italiano. E nemmeno leggere.

Il fatto che Elena Stancanelli giri le scuole di periferia è un'aggravante, non una giustificazione per quello che che ha scritto.

elena stancanelli

Certo ha avuto un gran coraggio ad affrontare, con il suo scarso bagaglio culturale, quel consesso di intellettuali, dotti, forbiti, istruiti personaggi che protestavano con toni pacati e mai aggressivi.

Spiccava ancor di più, di fronte a cotanti intelocutori, la pischellaggine.

No, non mi fa impressione. Non tutti a quell'età, e neanche da adulti, parlano un italiano perfetto. Mi fa impressione invece che siano così pochi ad esprimere concetti così chiari, etici, efficaci, diretti, importanti, giusti come quelli che ha espresso quel ragazzino

il pane destinato ai rom calpestato dagli abitanti di torre maura 3

Noi che guardiamo #PropagandaLive sappiamo che quella è la lingua della sinistra più sensibile e affidabile :)

Questo tweet è lo speculare semantico di "Mussolini ha fatto anche cose buone"

La invito gentilmente a fare un giro nelle "scuole di periferia", ovvero i "non-luoghi" al cui interno esplodono, ogni giorno, disagio sociale, coraggio e forme di resistenza etica ed educativa. Io lavoro lì. Venga e poi ne riparliamo.

SIMONE TORRE MAURA

Poi lamentiamoci della distanza che si crea fra intellettuali e periferie

elena stancanelli

ahahahahahahahahah

elena stancanelli intervistata

C’è poco da ridere. Nel discorso di Simone c’è molta etica e sostanza sulla forma se vorrà potrà sempre migliorare.

Nel tuo tweet c’è molta spocchia e superiorità. Io a Simone auguro di avere la possibilità di crescere e migliorarsi in scuole degne.

perché mi dà del tu? ci conosciamo? Considerare disastrosa la situazione di un ragazzo di quindici anni che non sa esprimersi in italiano è spocchioso... benissimo! ma lasciamoli lì, a grufolarsi nell'ignoranza, cosa c'è di meglio per prepararsi a un futuro luminoso?

SIMONE TORRE MAURA

“grufolare” ha una forma riflessiva, anche oggi ho imparato una cosa, grazie

Che delusione questo commento. Interessiamoci più della sostanza che della forma, per favore, ne abbiamo seriamente bisogno.

TORRE MAURA E SALVINI – LA VIGNETTA DI VAURO SUL 'FATTO QUOTIDIANO'

cioè le parole sono la forma? andiamo bene, veramente bene. #nofuture

No future? Dopo aver sparato certe assurdità, parli in italiano almeno

Ma @neniambulance è stata avvisata?

NEEENI

NEENIIII NEENIIII NEENIIII NEENIIII NEENIIII #TURBONENI

Mi fa più impressione lei e la sua spocchia.

torre maura

Occhio che il piedistallo sul quale si è posta è friabile.

elena stancanelli

Ma quale piedistallo, ma quale spocchia, cosa c’entro io? Non lo capite che quel ragazzo verrà schiacciato dal mondo se non trova parole vere, comprensibili fuori dal suo quartiere? La spocchia è di chi crede che l’ignoranza sia fica, potente, gagliarda

Ma di quale ignoranza parla? In tutta Italia i ragazzi parlano in dialetto in contesti informali. Tutti destinati a diventare dei falliti? Ma lei è riuscita ad andare al di là del modo in cui parlava, è riuscita a seguire la lucidità e potenza del suo ragionamento?

la stancanelli legge il suo libro (3)

Sinceramente? Mi fa più impressione lei, con il ditino puntato sul "come parla questo", piuttosto che sul "perché siamo così vigliacchi, che pure un ragazzino ci dà lezioni di dignità?".

elena stancanelli

Vigliacca sarà lei. Noi chi, poi? Ma quale ditino?

Personalmente, mi è bastato sapere che un ragazzino di quindici anni ha avuto il fegato di sfidare un branco di fascisti più grandi e grossi di lui, per ammirarne il coraggio e l'autonomia di pensiero. È grezzo nell'esprimersi? Pazienza. Meglio grezzi di lessico che di pensiero.

torre maura

A me sembra che abbia parlato benissimo. Con educazione, logica. L’accento romano? Allora spegnete radio, tv e i microfoni a tanti conduttori...

Certe persone farebbero meglio a tacere

All’università, per l’esame di linguistica, insegnano l’importanza dei dialetti, sotto molteplici punti di vista. Evidentemente lei non lo sa.

SIMONE TORRE MAURA

Il povero Tullio De Mauro, e Wittgenstein prima di lui, uccisi da un tweet di Elena Stancanelli

No non mi fa impressione. Mi impressiona il senso delle sue parole e la sua pacata fierezza. Mi delude invece, e molto profondamente, che chi ha un retroterra culturale più vasto non riesca a superare la superficialità di osservare la forma e non comprendere la sostanza.

torre maura

A me fa impressione che una cosiddetta intellettuale riesca ad essere così insopportabilmente aristocratica e classista. Ognuno si impressiona per come può.

Manca un "che mangino brioche!" e siamo a posto.

Magari, la prossima volta, lei col suo italiano forbito e la sua spocchia, potrebbe andare a confrontarsi coi “signori” così come ha fatto il “pischello”. È comodo fare l’antifascista da un computer vero?

torre maura 7

Era difficile intervenire in modo sbagliato su #Simone, non essendo una seguace di Casapound. Tu però ci sei riuscita. Occorre studiare l'importanza dell'eloquio dialettale e gergale, lingua viva. Suggerisco un ripasso su PPP ed Eco, tanto per cominciare. #pipinara #tigridicarta

L’ascesa della Lega, spiegata bene

torre maura 5

Che ne sa che non sappia parlare in italiano? In quel momento, era giusto affrontare la situazione parlando in dialetto, lingua di quartiere, per contestualizzare il discorso che ha fatto.

Per dare realmente peso a ciò che ha detto.

Io ho una formazione alta, eppure in una situazione analoga salterebbero anche a me le parole. Affrontare flottiglie di fascistelli del terzo millennio in una situazione così estremamente tesa richiede coraggio e in quel contesto sgrammaticarsi è il minimo.

torre maura 1

Una volta una nota regista italiana a cui voglio molto bene toppo’un congiuntivo su fb. Venne immediatamente ripresa da un pubblico di severi censori e li mandò affanculo in 321. Senza manco risposte caustiche e rt. Chissà se ti avrebbe fatto così impressione.

Come sta notando, per fortuna qui l'unica cosa che fa impressione è la Sua miopia di intellettualoide di mezza età che probabilmente certe realtà non le ha mai viste nemmeno in foto, un caso perso diciamo ?

Fa più impressione che un'intellettuale, a mente fredda (non in mezzo alla strada coi fascisti di fronte), lasci nella tastiera almeno tre virgole.

elena stancanelli

Non è detto che il ragazzo non sia capace di parlare un perfetto italiano. Non lo sappiamo. In quel frangente il dialetto era più incisivo e comprensibile dai cari signori di CasaPound.

Quando si dice guardare il dito e non la luna che lo stesso indica, sob ???

il pane destinato ai rom calpestato dagli abitanti di torre maura 4

L'avrebbimo imparato!

Pischello non è italiano. Dopo dire ci voleva il punto interrogativo. La forma si può sempre imparare. I contenuti meno. #Simone #TorreMaura

torre maura

A me ha fatto più impressione la gentaglia che lo attorniava con fare minaccioso! E, di certo, tra quella marmaglia non erano molti i laureati in lettere!

L'impressione di parole bellissime espresse in un dialetto bellissimo. Un po' come Camilleri, insomma;)

Poesia e idee e coraggio. Praticamente il meglio!

elena stancanelli

Lei invece sarà una delle fondatrici dell'Accademia della Crusca, presumo. Tra sintassi e punteggiatura ha creato un vero capolavoro in un solo tweet. Tra le altre cose: i puntini di sospensione si pagano a parte, diceva Flaiano.

penso sinceramente che LEI dovrebbe annassene affanculo

Pensi cosa dovrei provare io, circondato da persone che hanno anche il triplo dell'età di #Simone , e non solo non sono in grado di parlare italiano, ma nemmeno di capirlo.

ELENA STANCANELLI TWITTA CONTRO L'ITALIANO DI SIMONE. INTELLETTUALI ADDIO.

Paolo Romano per http://jam.blogautore.espresso.repubblica.it

“Per carità, il pischello di Torre Maura, che gli vuoi dire, coraggioso … ma che uno a quell’età non sappia parlare in italiano non vi fa impressione?”. Giuro, ha scritto così. Elena Stancanelli ha sentito l’urgenza di twittare il suo sdegno per l’eloquio di Simone. La si potrebbe chiudere qua, perché parla da solo.

PAOLO ROMANO

Vale, tuttavia, la pena di svolgere un paio di considerazioni, una di natura generale sull’atteggiamento dei cosiddetti “intellettuali” verso l’attualità, uno di tipo specifico sulla boutade della blasonata radical-romanziera.

In generale. Ammesso che si sappia cosa è un intellettuale, ammesso pure che si riesca ad attribuire loro una missione, negli ultimi tempi si va affermando un ruolo che si potrebbe dire di “intellettuale à la carte”.

Parlano su ordinazione, preferibilmente quando vi è un profitto personale da ottimizzare. Mica prevedono, mica danno modelli, mica s’azzardano in visioni, prendono piuttosto una palla d’attualità (che va di moda, magari trend topic) per un fine indirettamente commerciale d’autopromozione. Solo negli ultimi giorni: Fiorella Mannoia s’incarica di dire a Salvini che con lui la politica è un “vomito”, lo fa in contemporanea con l’uscita del suo ultimo album (“Personale”) da iniziare a promuovere, ma è solo un caso.

Pasolini nelle periferie di Roma

Luca Barbareschi, invece, che continua a sentirsi Ibsen (solo un po’ meglio), cavalca i diritti civili e se la prende con l’orrore della cultura del “meglio drogato che frocio”, lo fa in contemporanea con l’uscita dell’ultimo film che ha prodotto (“Dolcenera”), ma è solo un caso. E poi Elena Stancanelli, che si concentra sulla gamma dei lemmi a disposizione di un quindicenne di Torre Maura, lo fa in contemporanea con l’assegnazione del Premio Strega al quale ha partecipato con viva speranza di vittoria, ma è solo un caso. Parlare al momento giusto, cavalcare l’onda, evitare analisi. Eccolo qua, il nuovo “intellettuale 2.0”, à la carte, appunto.

umberto eco

Nello specifico. Signora Stancanelli, s’eviterà di ricordare le lezioni di Umberto Eco quando si sperticava a spiegare il senso del testo, del contesto e del paratesto e di come un loro equivoco possa generare disastri. S’eviterà pure di immaginare cosa avrebbe detto Pier Paolo Pasolini della sua uscita su Simone. Siccome s’occupa di letteratura e di scrivere, le sue parole hanno evocato quelle d’un poeta non esattamente secondario del Novecento, Guido Gozzano, quando liquidava sé stesso e gli altri “letterati”, chiamandoli “corrosi dalla tabe letteraria”.

Lo faceva ironicamente, ricorrendo a una parola davvero inusuale per il vocabolario, dissimulando con essa l’esatto contrario. Per la Treccani, “tabe” è “Pus, materia putrida che cola da ferite e piaghe.”, ma anche “degradazione morale”. Se chi per mestiere lavora con la lingua dimentica che esistono i linguaggi e, con piglio oltre lo snob, s’acciglia sulle torsioni vernacolari delle borgate, significa che taglia via, anche dalla propria ricchezza semantica ed espressiva, una quota irriducibile di bellezza. Credo lo sappia, ma non fa buon gioco agli strasse e paillettes da Strega.

ELENA STANCANELLI AL PREMIO STREGA

Nel merito, brevemente. Da genitore, mi creda, pagherei oro perché mio figlio e i ragazzi a quindici anni avessero la flessione vernacolare, unita alla lucidità, al rigore etico e alla pacatezza derivante dalla forza delle idee di Simone (se Le giova citiamo il Discorso sul metodo di Descartes, quanto a idee “chiare e distinte”). Questo sì, che fa impressione; ma cos’è il coraggio, prenda Don Abbondio, lo spiega ben benino Manzoni. L’italiano è una brutta bestia, sa. Vive di derive, correnti, storture e piani stilistici. Una curiosità però mi resta. Ora, mentre Simone parlava con i fomentatori d’odio, mi pare di capire che eravamo tutti dietro una tastiera, con la bacchetta in mano.

elena stancanelli

Se Lei si fosse trovata a Torre Maura, nel mezzo di una protesta contro i rom, faccia a faccia con esponenti di Casa Pound crede sarebbe stato più efficace (sul piano di stretta tecnica della comunicazione) il messaggio di Simone o una lingua imbellettata, tabe inclusa? Che so, un incipit alla “Deh, villanzone, mi presti attenzione!”?; meglio “non me sta bene che no” o “ sul punto mi sento d’esprimer dissenso?”. Suvvia, giochiamo a twitter che ci vien meglio.