LO “CHEF” DI PUTIN SI CUCINA IL CREMLINO – EVGHENY PRIGOZHIN, IL CAPO DELLA BRIGATA DI MERCENARI WAGNER IMPEGNATA NELL’OFFENSIVA IN DONBASS, ACCUSA IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEJ SHOIGU: “A CAUSA DELLA MANCANZA DI MUNIZIONI OGNI GIORNO MUOIONO IL DOPPIO DEI MIEI UOMINI” – CON 500MILA UOMINI SUL CAMPO IN UCRAINA, PRIGOZHIN HA CONQUISTATO SEMPRE PIÙ POTERE SU “MAD VLAD” E SI PUÒ PERMETTERE DI CRITICARE APERTAMENTE LE STRATEGIE DI MOSCA…

Estratto dell’articolo dal “Fatto quotidiano”

[…] in Russia volano gli stracci tra “amici”. “C’è un grave problema”, ha ammesso ieri Evgheny Prigozhin, fondatore del Gruppo Wagner. Le esternazioni dell’ex chef del presidente Vladimir Putin a capo dei mercenari impegnati nell’offensiva in Donbass si riferiscono alla “mancanza di munizioni” e il mittente delle accuse è il ministro della Difesa, Sergej Shoigu con il quale Prigozhin è in rotta.

“Le questioni che ho sollevato sulle munizioni rimangono irrisolte”, ha chiarito in un audio diffuso su Telegram. “L’industria ha raggiunto la produzione richiesta” dalle necessità del Paese ormai da un anno in guerra contro l’Ucraina, ma la Wagner non riesce ad avere le munizioni necessarie in Ucraina “malgrado tutte le mie conoscenze”, ha concluso il capo dei mercenari. […]

“Ditemi chi è, così che i miei uomini sappiano per chi stanno morendo”, ha risposto indignato. “Ogni giorno a causa della mancanza di munizioni muoiono il doppio di mercenari Wagner e di altre unità militari e non siamo autorizzati a usare quelle che si trovano nei magazzini”.

Già a metà gennaio, solo due giorni dopo l’annuncio della presa di Soledar da parte di Prigozhin, la Difesa aveva ufficializzato la conquista della cittadina del Donetsk, ma senza citare i Wagner, facendo irritare Prigozhin: “La barca sta oscillando, cercano sempre di rubarci la vittoria”, aveva risposto. Così Shoigu fu costretto a rettificare […]

