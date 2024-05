“L’IRAN NON È UN PAESE IN CUI I PRESIDENTI MUOIONO PER CASO”

LA STRUTTURA DEL REGIME IRANIANO

Traduzione di un estratto dell’articolo di Arash Azizi per www.theatlantic.com

Gli incidenti accadono ovunque, ma non tutti sono uguali. […] L'Iran non sembra un Paese in cui i presidenti muoiono per caso. Ma è anche un Paese in cui gli aerei precipitano, a causa del triste stato delle infrastrutture della Repubblica islamica, isolata a livello internazionale.

Negli anni passati, almeno due ministri del governo e due importanti comandanti militari sono morti in incidenti simili. L'elicottero di Raisi, che trasportava anche il ministro degli Esteri iraniano e due alti funzionari regionali, stava attraversando una zona montuosa e nebbiosa nel nord-ovest dell'Iran. L'"incidente" potrebbe benissimo essere stato un incidente.

EBRAHIM RAISI

Tuttavia, i sospetti circondano inevitabilmente l’accaduto. Dopo tutto, gli incidenti aerei che hanno ucciso alti funzionari politici nella Rhodesia del Nord (1961), in Cina (1971), in Pakistan (1988) e in Polonia (2010) sono ancora spesso oggetto di speculazioni. In questo caso, come negli altri, è probabile che sia una domanda a guidare le speculazioni: Chi beneficerà politicamente della morte di Raisi? Anche se la risposta a questa domanda non ci dirà perché l'elicottero si è schiantato, potrebbe gettare un po' di luce su ciò che accadrà in futuro nella Repubblica islamica.

Raisi è salito alla presidenza nel 2021, in quella che sembrava essere l'elezione meno competitiva che l'Iran avesse tenuto dal 1997. La Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, si era assicurato che tutti gli altri candidati seri non potessero candidarsi. Tra gli squalificati non c'erano solo i riformisti, ma anche i conservatori centristi e persino Mahmoud Ahmadinejad, ex presidente della linea dura che Khamenei vedeva come un rivale.

ali khamenei ebrahim raisi

Raisi sembrava essere stato scelto proprio perché non avrebbe mai potuto essere un serio rivale di Khamenei. Nel 2017 si è rivelato assolutamente non carismatico nei dibattiti elettorali contro l'allora presidente Hassan Rouhani. La sua permanenza in carica dal 2021 in poi dimostra non solo la sua pura incompetenza, ma anche la sua irrilevanza politica. Alcuni lo chiamano il Presidente invisibile. Durante le proteste del movimento Donne, Vita, Libertà, che ha scosso l'Iran tra il 2022 e il 2023, pochi manifestanti si sono preoccupati di gridare slogan contro Raisi, perché sapevano che il vero potere risiedeva altrove.

meme sulla morte di ebrahim raisi 1

Per Khamenei, ciò che contava era che si potesse contare su Raisi per seguire la linea del regime. Sebbene la competizione sia serrata, Raisi potrebbe avere più sangue sulle mani di qualsiasi altro funzionario vivente della Repubblica Islamica.

Dagli anni '80, la Repubblica islamica ha giustiziato migliaia di dissidenti iraniani. La magistratura è il braccio del governo che svolge questa funzione omicida e Raisi ha ricoperto posizioni di primo piano al suo interno fin dall'inizio; è salito a capo della magistratura nel 2019.

Le stesse qualità che probabilmente hanno fatto apparire Raisi come una scelta sicura del regime per la presidenza lo hanno reso anche uno dei principali contendenti alla successione di Khamenei come Guida Suprema. Secondo la Costituzione iraniana, solo un “chierico” con una seria esperienza politica può diventare capo di Stato. Ormai molti “chierici” che rientrano in questa descrizione sono morti o sono stati politicamente emarginati (molti di loro non condividevano la politica della linea dura di Khamenei), lasciando il campo libero a Raisi.

Jamileh Alamolhoda

A loro volta, molti osservatori politici si aspettavano che Raisi sarebbe stato una guida suprema debole, consentendo al potere reale di fluire altrove - al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), per esempio, o ad altri centri di potere intorno o ausiliari del regime. Chi meglio di uno yes-man poco incisivo per una posizione del genere?

Raisi appartiene a una cerchia molto particolare dell'élite politica iraniana e, negli ultimi anni, altri esponenti della classe politica si sono preoccupati dell'ambizione dei circoli che lo circondano.

festeggiamenti per la morte di ebrahim raisi 3

Originario della città santa di Mashhad, nel nord-est dell'Iran, […] è stato in passato custode del santuario della città, che è anche un impero economico a sé stante. È sposato con la figlia del leader della preghiera del venerdì di Mashhad, un conservatore sociale convinto. La moglie di Raisi, Jamileh Alamolhoda, ha svolto un ruolo insolitamente pubblico, portando alcuni conservatori esterni ai quadri regionali […] a temere che, dopo l'eventuale morte di Khamenei, la "cricca di Mashhad" potesse arrivare ai vertici del regime.

L'apparente passività di Raisi ha anche incoraggiato gli sfidanti, tra una banda di integralisti particolarmente nocivi, che hanno visto la sua debole presidenza come un'opportunità per aumentare il proprio profilo politico a spese di conservatori più affermati, come lo speaker parlamentare Mohammad Baqer Qalibaf.

Mohammad Baqer Qalibaf

Alcuni di questi ultra-falchi hanno ottenuto buoni risultati alle elezioni parlamentari di quest'anno, che sono state in gran parte una competizione all'interno del campo della linea dura. Hanno condotto un'accesa campagna elettorale contro Qalibaf, che godeva del sostegno dei principali partiti politici conservatori pro-regime e di molti esponenti dell'IRGC.

Per tutte queste ragioni, la morte di Raisi altererebbe l'equilibrio di potere tra le fazioni all'interno della Repubblica islamica. Secondo la Costituzione iraniana, il suo vicepresidente, Mohammad Mokhber, assumerebbe le funzioni della presidenza e un consiglio composto da Mokhber, Qalibaf e il capo della magistratura Gholam Hossein Mohseni-Eje'i dovrebbe organizzare nuove elezioni entro 50 giorni.

Quando ho chiesto a un funzionario vicino a Qalibaf quali sarebbero state le conseguenze politiche dell'incidente, mi ha risposto immediatamente: "Il dottor Qalibaf sarà il nuovo presidente".

ebrahim raisi in elicottero

Sicuramente gli piacerebbe esserlo. L'ambizione di Qalibaf non è una novità: si è candidato più volte alla presidenza, a partire dal 2005. Più tecnocrate che ideologo, Qalibaf è stato comandante dell'IRGC durante la guerra Iran-Iraq e probabilmente otterrà almeno un po' di sostegno dai suoi ranghi.

Il suo lungo mandato come sindaco di Teheran (2005-2017) è stato caratterizzato sia da un certo grado di competenza che da una buona dose di corruzione. I suoi nemici politici hanno recentemente evidenziato casi di corruzione legati a lui e alla sua famiglia. Un funzionario vicino all'ex presidente Rouhani mi dice: "Il problema di Qalibaf è che vuole troppo. Tutti sanno che non ha principi e che farebbe qualsiasi cosa per il potere".

mojtaba khamenei

Se Qalibaf si iscrive a un'elezione presidenziale organizzata in fretta e furia, il Consiglio dei Guardiani potrebbe avere difficoltà a respingerlo, dati i suoi profondi legami con le strutture di potere in Iran. Ma Khamenei sarebbe contento se la presidenza passasse a un tecnocrate senza adeguate credenziali islamiste? Chi altro potrebbe candidarsi e potrebbe sconfiggere Qalibaf alle urne, come hanno fatto Ahmadinejad e Rouhani rispettivamente nel 2005 e nel 2013?

A complicare le cose c'è il fatto che alcuni funzionari ed ex funzionari del regime che sostengono Qalibaf sono anche favorevoli alla successione del figlio di Khamenei, Mojtaba, alla guida suprema. Mojtaba Khamenei è rimasto a lungo nell'ombra e si sa poco della sua politica o delle sue opinioni, ma si ritiene che sia un serio candidato alla carica. Potrebbe esserci un accordo tra Mojtaba e Qalibaf che spiana a entrambi la strada verso il potere?

ALI KHAMENEI IN PREGHIERA PER LA FINE DEL RAMADAN

Quando il leader fondatore della Repubblica islamica, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, morì nel 1989, Khamenei lo sostituì dopo aver stretto un patto non scritto con il collega ecclesiastico Akbar Hashemi Rafsanjani, che poi assunse la presidenza. La costituzione fu rapidamente modificata per dare più poteri al presidente. Rafsanjani avrebbe rimpianto il patto, venendo messo politicamente in disparte da Khamenei prima di morire, nel 2017, in quella che molti in Iran considerano una morte sospetta. Questa storia ammonitrice potrebbe rendere prudenti entrambe le parti?

Molti hanno previsto una feroce lotta per il potere in Iran, ma la maggior parte si aspettava che seguisse la morte di Khamenei. Ora è probabile che assisteremo almeno a una prova generale in cui le varie fazioni brandiranno la loro forza.

Vladimir Putin Ali Khamenei

Per quanto riguarda il popolo iraniano, alcuni hanno già iniziato a festeggiare la potenziale scomparsa di Raisi con fuochi d'artificio a Teheran. La maggior parte degli iraniani si sente a malapena rappresentata da una qualsiasi fazione della Repubblica islamica e alcuni potrebbero sfruttare un momento di crisi politica per riaccendere le proteste di piazza che in passato hanno ripetutamente assediato il regime. I movimenti civici del Paese sono esausti dopo anni di lotte (più di 500 persone sono state uccise nell'ultima tornata di proteste, dal 2022 al 2023). Tuttavia, qualunque forma assuma la lotta per il potere ai vertici, il popolo iraniano non la riceverà passivamente a lungo.

