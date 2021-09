“CHI CONTRAE DEBITI CON I CASAMONICA RIMANE DEBITORE A VITA”– “FUORI DAL CORO” PUBBLICA LE INTERCETTAZIONI DEL CAPO CLAN FERRUCCIO CHE RIVELANO COME FUNZIONA IL “METODO CASAMONICA” – IL PROGRAMMA DI RETE 4 HA INTERVISTATO ALCUNE DELLE VITTIME, CHE SI RIVOLGEVANO A LORO PER CHIEDERE PRESTITI: “SONO ARRIVATO A DARGLI 190MILA EURO. MA NON ERANO 190MILA EURO DI PRESTITI, ERANO DA 10 O 20MILA EURO…”

FERRUCCIO CASAMONICA

Da www.tgcom24.mediaset.it

"Ti spaccherei la testa, ti romperei le mascelle, tu non sai chi sono io". In queste parole sintetizzano al meglio il "metodo Casamonica": a pronunciarle, in un'intercettazione mandata in onda dalla trasmissione "Fuori dal Coro", il capofamiglia del clan Ferruccio.

Il programma di Rete 4 ha intervistato alcune delle vittime della famiglia che ha terrorizzato Roma, che si rivolgevano a loro per chiedere prestiti: "Mi hanno picchiato, tanto da farmi finire in ospedale - racconta un commerciante - le minacce erano sia fisiche, sia mentali".

CASAMONICA

Violenze e minacce per imporre la loro supremazia, come documentano le immagini finite sotto gli occhi degli inquirenti. Il clan è arrivato a chiedere interessi altissimi: "Sono arrivato a dare ai Casamonica 190 mila euro - racconta ancora il commerciante - ma non erano 190 mila euro di prestiti, erano da 10 o 20 mila euro".

E ancora, un'altra vittima del processo afferma: "Chi contrae debiti con i Casamonica, rimane debitore a vita e ha l'obbligo di riconoscergli quanto”

CASAMONICA casamonica casamonica blitz casamonica 1 blitz casamonica 2 blitz casamonica 3 blitz casamonica 4 LA VILLA CONFISCATA AI CASAMONICA casamonica home CASAMONICA CASAMONICA casamonica