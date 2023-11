13 nov 2023 12:55

ROMAN CHERVINSKY 1 TOH, CHE SORPRESA: FU UN UFFICIALE MILITARE UCRAINO A COORDINARE L’ATTACCO AL GASDOTTO NORD STREAM - PER IL “WASHINGTON POST” ROMAN CHERVINSKY, COLONNELLO 48ENNE DELLE FORZE PER LE OPERAZIONI SPECIALI DI KIEV, FU PARTE INTEGRANTE DELL'OPERAZIONE DI SABOTAGGIO, SVOLGENDO UN RUOLO CENTRALE NEL BOMBARDAMENTO DEL GASDOTTO - IL MILITARE AVREBBE GESTITO LA LOGISTICA E IL SUPPORTO A UN TEAM DI SEI PERSONE CHE, AFFITTANDO UNA BARCA A VELA, È RIUSCITO A... https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/toh-che-sorpresa-fu-ufficiale-militare-ucraino-coordinare-374048.htm CREMLINO, 'SEGUIAMO NOTIZIE SU NORD STREAM, CHI SA RIVELI NOMI' nord stream (ANSA) - Mosca sta studiando le notizie che indicano un coinvolgimento dell'Ucraina nel sabotaggio al gasdotto Nord Stream, nel settembre del 2022, e chiede che chi conduce le indagini su questo "atto terroristico" riveli "i nomi dei colpevoli, gli esecutori, i coordinatori e gli ideatori". Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov dopo che, sabato, il Washington Post aveva indicato nel colonnello ucraino a riposo Roman Chervinsky il "coordinatore" dell'attacco, sottolineando che non ha agito da solo. "Le tracce ucraine in questo attacco terroristico si manifestano sempre di più in vari tipi di notizie, in inchieste e nei mass media", ha osservato Peskov, citato dall'agenzia Interfax. dmitry peskov vladimir putin D'altro canto il portavoce del Cremlino ha definito "inquietante" l'ipotesi che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky possa essere stato all'oscuro dell'operazione. "Questo vale - ha affermato Peskov - non solo per noi ma anche per l'Occidente collettivo, poiché se il regime di Kiev non ha più il controllo della situazione interna, ciò è preoccupante e deve essere tenuto a mente". falla nord stream Dmitrij Peskov e vladimir putin falla nord stream 3 dmitry peskov