Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “la Repubblica - Edizione Roma”

Nella scuola esclusiva di Roma Nord cinque bulli fanno scappare dalla città una studentessa milanese. “Colpevole”, secondo loro, di aver lasciato uno dei ragazzini più ambiti dalle compagne dell’istituto. Per quattro mesi, tutti i giorni, quando l’alunna entrava in classe, qualcuno diceva: «C’è puzza di merda, apriamo le finestre». E le cantavano contro «Milano in fiamme». Risolini all’appello, social bloccati o intasati da frasi come «vai a mangiare la cotoletta» o «torna in quel posto di merda».

Secondo quanto denunciano i genitori, la Rome International School, che si trova a pochi passi dalla Farnesina, «non ha mosso un dito per tutelare nostra figlia». Rita (il nome è di fantasia, ndr) ha 14 anni e ferite ancora aperte. «L’istituto ha scritto, in una relazione sui fatti accaduti, che quelle erano “solo canzoni da stadio” — racconta a Repubblica la madre della ragazza — Come se mia figlia non avesse compreso che, secondo loro, era tutto un gioco. Non è così. Lei è arrivata al punto di pensare di farla finita».

Sta di fatto che la scuola deciderà solo a settembre sugli atti di bullismo subiti da Rita. Lo spiega Daniel Jones, Chief education officer e garante del protocollo: «C’è un iter che si segue quando i genitori riferiscono lamentele alla scuola, ed è di tre livelli. Si sentono la famiglia, gli studenti, si coinvolgono i presidi e anche altri professionisti. Noi siamo al terzo livello richiesto dai genitori alla metà di luglio. Valuteremo le azioni alla fine del procedimento e dobbiamo aspettare settembre».

Ma la famiglia di Rita non ci sta. « L’indagine si è basata su domande agli studenti di questo tipo: “ Hai detto qualcosa a Rita?”. Dodici su 32 hanno detto che c’erano stati atti di bullismo, 9 hanno negato, gli altri non si sa — spiega la mamma — I fatti ci sono stati, semplicemente a scuola non hanno proceduto come dovevano. L’ultimo report è stato vergognoso e scritto dal preside nell’ultimo giorno di scuola, nell’ultima ora».

[…] Rita sarebbe la terza in fuga dalla scuola privata da 25mila euro l’anno, tutto incluso. «Di certo un altro ragazzino è andato via. Anche lui bullizzato da almeno due dei cinque che perseguitavano mia figlia», ancora l’architetta. […]

MESSAGGI CONTRO UNA STUDENTESSA ALLA ROME INTERNATIONAL SCHOOL

