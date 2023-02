“CHIARA FERRAGNI NON SA PRESENTARE, NÉ CANTARE, NÉ RECITARE: PERFETTA PER SANREMO”

Estratto dell'articolo di Luigi Mascheroni per “il Giornale”

chiara ferragni 1

[…] Il fascino irresistibile di un blondismo leggendario. […] Ventotto milioni e mezzo di follower, 35 anni, 27 tatuaggi, una carriera imprenditoriale che inizia come Diavoletta87 su Flickr, preistoria del web, passa nel 2009 da un fortunatissimo blog di insalata mista e arriva alla Business School di Harvard come case study;

già «l’influencer di moda più importante al mondo» per Forbes, tre aziende e un impero economico da 40 milioni di euro, testimonial di vari marchi (cosmetici, gioielli, intimissimi...), un guadagno medio – secondo calcoli recenti – di 82mila dollari a post sponsorizzato, un film - biopic, una docuserie su Amazon Prime, una crew di assistenti, truccatori e fotografi, due sorelle, le celebrities minori, una madre – ex venditrice di campionari Blumarine oggi blogger anche lei, e persino scrittrice, Wow! – tre bambini da accudire - Leone Lucia, quattro anni;

chiara ferragni 4

Vittoria Lucia, due anni, Federico Leonardo Lucia, 33 anni, detto Fedez - una vita vissuta allo specchio (domanda: ma qual è il discrimen fra esibizionismo e pornografia nello sfoggiare in rete gli affetti privati?), Chiara Ferragni, da Cremona - Turòon, Turàs e Tetàs - sul puro piano del successo è inattaccabile. Ogni sua mossa, da anni, è un’epic win.

Chi più di lei? Non è laureata in nulla, ma studiata nelle università, bocconiana fallita ma vale più di una legione di top manager, è una fashion blogger, influencer, brand ambassador, stilista, digital businesswoman, è lei stessa un brand, capofamiglia di una factory così potente che prima ha contestato la Rai, oggi se l’è presa, una golden goose, una modella e un modello della social -sfera.

C’è qualcuno che non vorrebbe essere lei? Un dubbio, però: chi sarebbe Chiara Ferragni se domani Mark Zuckerberg cancellasse il suo profilo Instagram?

CAFONAGGINE SOCIAL - FEDEZ E CHIARA FERRAGNI

[…]

Front row, chiappe al vento, rossetti glitterati, filantropia, buone cau$e, promoter del mondo LGBTQ e Versace latex leggings. […]

Forte di milioni di fan, felice di una vita da favola incorniciata in un display, Chiara Ferragni, detta Ferry, che si porta la camomilla Bonomelli a Sanremo per placare l’ansia, oggi è la vedette del festival: sarà lei a postare la prima e l’ultima serata, taggando – magari – Amadeus.

Non sa cantare, non sa presentare, non sa ballare, non sa recitare e – a parte quelle di Instagram – non ha mai fatto una diretta. Perfetta per l’Ariston. Pensate: avremo non uno, ma ben due monologhi della Ferragni. Uno sarà riparatorio, su #EmanuelaOrlandi; l’altro? Azzardiamo: o contro la violenza sulle donne (applausi, ndr), oppure sul tema «Io non volevo diventare famosa».

chiara ferragni 4

[…] Chiara Ferragni, raro esempio in cui lavoro e vacanza coincidono - la vita come un reality h24 che secerne post, tweet, foto, streaming, clic, scandali, indignazione – è anche la più brava di tutti a usare qualsiasi cosa come materiale narrativo.

Il matrimonio, un compleanno, le malattie, la nascita dei figli, i cuoricini a Beppe Sala, quelli sulle tettine. […]

chiara ferragni amadeus

E così, assurta a leader naturale delle partigiane in paillettes – da influencer di moda a promoter del Pd basta rifarsi l’account, dal Consiglio di amministrazione di Tod’s alle Brigate Bulgari dei diritti civili è sufficiente un like – testimonial di se stessa, designer di qualsiasi cosa e icona dell’italianità nel mondo (una volta il cognome nazionale più famoso all’estero era Ferrari, pensa te...), Chiara Ferragni incarna il concetto stesso di invidia sociale. Carisma e Dior. Bella, ricca, intelligente, furba, creativa, preparata e progressista che promuove i valori democratici, egualitari e solidaristici... Difficile non ammirarla.

[…]

