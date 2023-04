“CHICCHE” DI GOSSIP – LA BOMBASTICA ANNALISA, CHE SPOPOLA IN RADIO CON IL TORMENTONE A TRE PIAZZE "MON AMOUR", POTREBBE ESSERE CO-CONDUTTRICE DELLA PROSSIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO – MARIA DE FILIPPI RIACCENDE I FALÒ DI “TEMPTATION ISLAND” MA SENZA LA CHIACCHIERATA COPPIA DEL “GRANDE FRATELLO VIP” ANTONELLA FIORDELISI ED EDOARDO DONNAMARIA - RIPARTE “CIAO DARWIN”: LA PRIMA SFIDA POTREBBE VEDERE CONTRAPPOSTE LE SQUADRE CAPITANATE DA GIULIA SALEMI E CRISTINA QUARANTA

Il Festival è finito soltanto da due mesi e già girano i rumors per il cast della prossima edizione. In particolare, tra gli addetti ai lavori, circola la voce che tra le prossime co-conduttrici accanto ad Amadeus potrebbe arrivare Annalisa. L’ex concorrente di “Amici”, che è nel pieno di un momento d’oro, non sarebbe la prima cantante a conquistare questo ruolo sul palco dell’Ariston: ricordiamo, infatti, in edizioni passate, la presenza di altre artiste come Emma, Elodie, Arisa.

Maria De Filippi riaccende i falò di “Temptation Island”, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del “Grande fratello Vip 7” appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno.

Paolo Bonolis è pronto a ripartire con “Ciao Darwin” e, come ogni anno, in ciascuna puntata vedremo in gara due categorie di concorrenti capitanate da personaggi famosi. Tra le prime sfide potrebbe esserci quella tra due ex protagoniste del “GfVip”: da una parte Giulia Salemi, che dovrebbe guidare la squadra degli “influencer”; dall’altra Cristina Quaranta, che è tornata a fare la cameriera in un ristorante e dovrebbe capitanare i “lavoratori”.

