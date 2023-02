“CHICCHE” DI GOSSIP – EMMA MARRONE ED ELODIE HANNO SCAZZATO? LE DUE ERANO AMICHE MA A SANREMO SI SONO A MALAPENA SALUTATE (TRANNE UNA STORIA INSTAGRAM). EMMA HA INVITATO I FOLLOWER A VOTARE PER TANANAI E LAZZA E NON LA SUA VECCHIA AMICA – COME MAI DANIELE ADANI SE NE ANDÒ DA SKY? DIETRO ALLA FINE DEL RAPPORTO TRA L’EX CALCIATORE E LA RETE CI SAREBBE STATO LO ZAMPINO DI...

Da “Chi”

Non tira buona aria tra l’ex calciatore e opinionista Daniele Adani (con i suoi compagni della Bobo Tv, Bobo Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola), e i volti del calcio di Sky Sport. I motivi di questa ruggine risalgono alla brusca fine della collaborazione tra la rete sportiva e Adani, che ne era una delle rivelazioni.

Secondo i rumors, dietro la fine di questo rapporto, che sembrava solidissimo, ci sarebbe stato lo zampino di un famoso allenatore di serie A con il quale l’opinionista litigava spesso in diretta. Così, il mister avrebbe dato un ultimatum all’azienda: o me, o Adani.

EMMA MARRONE E ELODIE

Emma Marrone ed Elodie hanno un passato di convivenza e collaborazione musicale. Le due cantanti si sono ritrovate al Festival di Sanremo: Elodie in gara, Emma in coppia con Lazza nella serata dei duetti. Hanno postato una storia su Instagram e poi silenzio. Dietro le quinte, a quanto pare, le due ex amiche e coinquiline non si sono frequentate. E durante la finale Emma ha invitato i follower a votare Lazza o Tananai. Ma non Elodie.

Il vero vincitore di Sanremo? Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che con il selfie di gruppo con Chiara Ferragni e Amadeus e la sua partecipazione al Festival (nella prima parte della prima serata) ha visto schizzare i suoi follower. Non che avesse bisogno di consenso, il Capo dello Stato, ma ha confermato l’approccio nazional-popolare dell’istituzione che rappresenta. Chi ha orchestrato il tutto? Il fedelissimo consigliere Giovanni Grasso.

«Ho ricevuto molte pressioni da tutti i politici in gara», dice ridendo Pupi Avati in giuria con Simona Ventura e Ivan Zazzaroni nella competizione organizzata da Un giorno da pecora, su RaiRadioDue, alla quale hanno partecipato gli onorevoli Maurizio Gasparri, Matilde Siracusano, Giorgio Mulè e tanti altri. Ha vinto Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia che ha sbaragliato tutti con la sua padronanza della scena. A contare i voti un decano ex premier come Lamberto Dini, molto nella parte.

