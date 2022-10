“CHIEDEREMO LA RIAPERTURA DELLE INDAGINI, STAVOLTA PER OMICIDIO” – L’ANNUNCIO DELL’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA DI DAVID ROSSI, CARMELO MICELI, DURANTE LO SPECIALE DELLE “IENE”, “INSIDE”, DEDICATO AI MISTERI DELLA MORTE DEL MANAGER DI MPS. MA LA VERA BOMBA È LA TRASMISSIONE, PER LA PRIMA VOLTA, DELL’AUDIO ORIGINALE DELL’INTERROGATORIO DAVANTI AI MAGISTRATI DI GENOVA DELL’ESCORT GAY, CHE HA RACCONTATO DEI FESTINI HARD SVOLTI TRA IL 2011 E IL 2012 ALLE PORTE DI SIENA. A QUEI PARTY, AVREBBERO PARTECIPATO UOMINI DELL’ESTABLISHMENT SENESE, MAGISTRATI E APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE… - VIDEO

VIDEO: L’INTERROGATORIO DELL’ESCORT AL MINUTO 25.00

https://www.iene.mediaset.it/video/suicido-o-omicidio-si-riapre-il-caso-david-rossi-_1174741.shtml

Da www.lanazione.it

le iene presentano inside caso david rossi 19

"David Rossi poteva essere salvato?". E’ il filo conduttore di ’Inside’ la costola del programma ’Le Iene’ andato in onda ieri alle 20,30 su Italia 1 e dedicato al caso della morte di David Rossi, volato dalla finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013. Molte le questioni affrontate nel corso della trasmissione, a partire dai dubbi che secondo la famiglia del manager Mps, restano ancora aperti.

Il programma ha ripercorso la vicenda della morte di Rossi, le inchieste della Procura di Siena, quelle della Procura di Genova, competente per i magistrati di Siena, fino alla costituzione della commissione parlamentare d’inchiesta, esperienza di 16 mesi poi terminata con la fine dell’esecutivo Draghi.

le iene presentano inside caso david rossi 18

Tra i documenti inediti emersi durante la trasmissione, c’è l’audio originale dell’interrogatorio di 7 ore (i cui contenuti erano già stati resi noti) davanti ai magistrati di Genova da parte dell’escort che aveva rivelato alle Iene, durante una trasmissione del marzo 2019, dei festini hard che si sarebbero svolti tra il 2011 e il 2012 alle porte di Siena.

le iene presentano inside caso david rossi 9

L’attenzione del programma si è poi concentrata sui 22 minuti durante i quali Rossi è rimasto agonizzante a terra dopo la caduta. "E’ morto da solo come un cane" ha denunciato in televisione la figlia di Antonella Tognazzi, Carolina Orlandi.

le iene presentano inside caso david rossi 19

La trasmissione si è soffermata anche sul video scoperto grazie ai lavori della commissione d’inchiesta: quello della telecamera 8 che riprende l’uscita di due dipendenti che alle 20.01 (mentre Rossi è già a terra) da piazza dell’Abbadia , uscita che, invece avrebbe dovuto essere chiusa e allarmata.

le iene presentano inside caso david rossi 8

Nuovamente sotto le telecamere sono finite anche le sei ferite rinvenute sul volto di Rossi e quella al fegato che, secondo la famiglia e la maxi perizia svolta da Ros e Racis, non sono compatibili con la caduta. La famiglia sostiene che siano frutto di un pestaggio avvenuto prima della caduta di Rossi. In virtùdi questo l’avvocato Carmelo Miceli annuncia in trasmissione: "Chiederemo la riapertura delle indagini, stavolta per omicidio e useremo ogni mezzo previsto dalla legge sia in sede penale che in sede civile".

le iene presentano inside caso david rossi 20

L’esito delle perizie era emerso grazie alla commissione parlamentare d’inchiesta che il senatore Pierantonio Zanettin vorrebbe proseguisse l’attività tanto da proporre l’istituzione di una nuova con un apposito disegno di legge presentato due settimane fa.

le iene presentano inside caso david rossi 6 le iene presentano inside caso david rossi 5 LE IENE PRESENTANO INSIDE - SPECIALE DAVID ROSSI le iene presentano inside caso david rossi 16 le iene presentano inside caso david rossi 2 le iene presentano inside caso david rossi 14 le iene presentano inside caso david rossi 15 le iene presentano inside caso david rossi 12 le iene presentano inside caso david rossi 13 le iene presentano inside caso david rossi 3 le iene presentano inside caso david rossi 1 le iene presentano inside caso david rossi 17 le iene presentano inside caso david rossi 4 le iene presentano inside caso david rossi 7 le iene presentano inside caso david rossi 11 le iene presentano inside caso david rossi 10 le iene presentano inside caso david rossi 21