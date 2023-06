Estratto dell’articolo di C. Giu. per il “Corriere della Sera”

GIULIA TRAMONTANO

Sono quasi le sette di lunedì sera. La mamma di Alessandro Impagnatiello sta riaccompagnando a casa Giulia Tramontano dopo l’incontro choc con la fidanzata parallela del figlio, la 23enne che lavora con lui all’Armani di via Manzoni. Lei le racconta tutto.

[…] Giulia è scossa, dice che stavolta è finita. Si confida con la «suocera», anche perché sua madre e i parenti vivono lontano da Milano. […] Quanto sia stato drammatico il viaggio di ritorno è facile intuirlo. Lo racconta Sabrina Paulis, 54 anni, la mamma di Alessandro, nel freddo lessico di un verbale davanti ai carabinieri poche ore dopo la denuncia di scomparsa di Giulia.

sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 1

Lei che ieri, disperata, alle telecamere de «La vita in diretta» ha detto: «Alessandro è un mostro. Chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Chiedo perdono a tutta la famiglia per aver fatto un figlio così». Poi l’appello al figlio affinché dica «tutta la verità». E ancora: «No, non lo perdono. Se lo andrò a trovare? Ora no».

alessandro impagnatiello

Quella sera […] «durante il tragitto di ritorno Giulia riferiva che avrebbe interrotto la relazione con Ale» perché «lui aveva scelto di frequentare l’altra». In quel momento la «suocera» si offre di ospitarla a casa sua per la notte, per evitare che resti con il figlio.

«Una volta riaccompagnata a casa sia io che il mio compagno, chiedevamo a Giulia se volesse passare la notte a casa nostra per “staccarsi” da Alessandro. Ma lei diceva di non averne bisogno e che comunque il comportamento di Alessandro se lo aspettava». È come una sliding door che avrebbe forse potuto cambiare il destino a cui stava andando incontro Giulia.

sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 8

La mamma di Impagnatiello dice di conoscere Giulia da «almeno due anni»: «Fin da subito abbiamo instaurato un ottimo rapporto».

Racconta gli ultimi mesi e la crisi: «Ho sempre visto la relazione tra mio figlio e Giulia come un rapporto normale. Solo da 2 o 3 settimane Giulia mi faceva capire che aveva qualche sospetto su un’eventuale relazione di Alessandro con un’altra donna». […] «[…]Il comportamento di Giulia è sempre apparso normale fino a quando, nel primo pomeriggio di sabato, mentre ero a casa dell’altro mio figlio, lui riceveva una telefonata da Giulia che lo informava del fatto che Alessandro aveva una relazione sentimentale con un’altra».

giulia tramontano

La mamma e il compagno corrono subito a casa di Giulia. Lei è arrabbiata, lancia un pacchetto di sigarette e dice di essersene fumate «diverse»: «Dopodiché ci mostrava i messaggi inviati da una ragazza che le diceva di avere una relazione e le inviava alcuni video dove Alessandro doveva specificare la data e dirle che la amava». Poi le manda foto del loro appartamento «Giulia mi riferiva di essere arrabbiata ma non del tutto sorpresa».

La ragazza chiede di incontrarsi all’Armani Hotel: «Le dicevo di essere intenzionata ad andare con lei ma non ha voluto la mia presenza. Nel frattempo la ragazza le riferiva di aver saputo da pochissimo tempo che Ale aveva un altro figlio». La «suocera» e il compagno sono gli ultimi a vedere Giulia viva quando la riaccompagnano a casa: «Dopo quel momento non ho più avuto contatti con lei. Nella speranza che Giulia mi telefonasse per sfogarsi, verificavo i suoi accessi su WhatsApp notando un ultimo accesso alle ore 21.45 senza però avere contatti».

sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 5 giulia tramontano CHIARA E GIULIA TRAMONTANO L Armani Bamboo Bar di Milano, dove lavorava Alessandro Impagnatiello GIULIA TRAMONTANO - ALESSANDRO IMPAGNATIELLO L Armani Bamboo Bar di Milano, dove lavorava Alessandro Impagnatiello alessandro impagnatiello giulia tramontano sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 4 fiori per giulia tramontano a senago ALESSANDRO IMPAGNATIELLO giulia tramontano GIULIA TRAMONTANO GIULIA TRAMONTANO ore 14 speciale sull omicidio di giulia tramontano alessandro impagnatiello alle 7.01 dopo.l omicidio di giulia tramontano alessandro impagnatiello alle 7.08 dopo.l omicidio di giulia tramontano sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 6

sabrina paulis, madre di alessandro impagnatiello, a la vita in diretta 3