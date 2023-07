“CHIEDO SCUSA, L’HO UCCISO PER PAURA” - BARBARA PASETTI E’ STATA CONDANNATA A 16 ANNI PER L’OMICIDIO DI LUIGI CRISCUOLO, IN ARTE GIGI BICI - LA FIGLIA DELLA VITTIMA ALL’ASSASSINA: “TANTO PRIMA O POI CI RIVEDREMO. SENZA MIO PADRE LA MIA VITA È PRECIPITATA. HO PERSO 30 CHILI, NON RIESCO PIÙ AD AVERE UN LAVORO” - IL GIUDICE HA RICONOSCIUTO UNA PROVVISIONALE DI RISARCIMENTO DI 100MILA € PER CIASCUNA DELLE 5 PARTI CIVILI...

Da lastampa.it

BARBARA PASETTI

È stata condannata al tribunale di Pavia a 16 anni Barbara Pasetti, a processo con rito abbreviato per l'omicidio volontario di Luigi Criscuolo, conosciuto a Pavia come Gigi Bici, per l'occultamento del cadavere, detenzione illegale di arma e anche tentata estorsione. Il giudice ha riconosciuto una provvisionale di risarcimento di centomila euro per ciascuna delle cinque parti civili. I pubblici ministeri Valentina Terrile e Andrea Zanoncelli avevano chiesto per la fisioterapista una condanna a 14 anni.

Pasetti ha parlato in aula. In lacrime ha chiesto scusa: «Chiedo scusa ai familiari, ho agito perché intimorita da Gigi Bici, avevo paura per mio figlio. Mio figlio è la mia vita ho fatto tutto per difenderlo. So che mi sono rovinata la vita ma l’ho fatto per mio figlio». Parole rispedite alla mittente: «Le scuse di Barbara Pasetti? Non me ne faccio nulla e non mi interessano. L'avrei detto anche se l'avessero condannata all'ergastolo»: è stata questa la reazione di Katia, seconda figlia di Luigi Criscuolo. «L'unica cosa che conta - ha aggiunto in lacrime all'uscita dal tribunale - è che mio padre non me le restituirà nessuno. Senza di lui la mia vita è precipitata. Ho perso 30 chili, non riesco più ad avere un lavoro».

LUIGI CRISCUOLO GIGI BICI 2

A poco sono valsi i tentativi degli avvocati Graziano e Yuri Lissandrin, legali di parte civile, di consolarla spiegandole che la condanna a 16 anni, in un processo celebrato con rito abbreviato, era il massimo che si poteva ottenere. Quando Barbara Pasetti è uscita dall'aula coprendosi il volto, Katia Criscuolo le ha detto: «Tanto prima o poi ci rivedremo».

barbara pasetti LUIGI CRISCUOLO GIGI BICI 4

LUIGI CRISCUOLO GIGI BICI LUIGI CRISCUOLO GIGI BICI 5

(...)