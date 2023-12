“CI ASPETTA UN FUTURO DA ITALIANI SENZA PORTAFOGLIO” – IL DEBUTTO DI IT WALLET VISTO DA GIANLUCA NICOLETTI: “QUALORA IL TELEFONO CI MORISSE IN MANO NOI CI TRASFORMEREMMO ALL'STANTE IN ‘SANS PAPIER’, CLANDESTINI E SCOMUNICATI. NEMMENO POTREMO COMPRARCI UN PANINO, SAREBBE D'OBBLIGO MUOVERCI SOLO A PIEDI. PER PARADOSSO NEMMENO CI GIOVEREBBE CHIEDERE L'ELEMOSINA, GLI SPICCIOLI SAREBBERO SOLAMENTE MONETA ELETTRONICA, QUELLA CHE NOI DA ANONIMI ‘SCARICATI’ NON POTREMMO MAI SPENDERE…”

Estratto dell’articolo di Gianluca Nicoletti per “La Stampa”

GIANLUCA NICOLETTI

Ci aspetta un futuro da Italiani senza portafoglio. Il 2024 vedrà il debutto di IT Wallet, il borsellino elettronico che conterrà tutti i nostri documenti digitali e identità pubbliche. Non sappiamo ancora se usarlo rappresenterà un obbligo, probabilmente non sarà fruibile attraverso una nuova app ma IT Wallet dovrebbe essere integrato all'interno di IO, l'app dei servizi pubblici già disponibile per comunicare con l'amministrazione pubblica.

[…] Potremmo alla fine avere disponibili in un'unica app la carta d'identità elettronica, la patente, lo Spid, la tessera sanitaria, la carta europea della disabilità. Poter disporre di copie digitali autenticate di tutti questi documenti renderà superfluo portarsi dietro le rispettive versioni cartacee, visto che per identificarci basterà esibire il telefono.

portafoglio digitale 3

Considerato che già tutti i pagamenti possiamo farli con lo smartphone, è plausibile che i portafogli diventeranno oggetti obsoleti, proprio perché resterebbero vuoti, come gran parte di ciò che contenevano, gradualmente divenuto inutile come le schede telefoniche, i libretti per assegni, banconote, biglietti da visita. Come pure le foto dei familiari, i santini, l'agendina, sono oramai ampiamente sostituiti da loro derivati digitali […].

it wallet

[…] La perdita o il furto del portafogli e di tutto ciò che contiene è classificata come una delle più fastidiose disgrazie che potrebbero funestare una nostra giornata. […] In futuro potrebbero rubarci al massimo il telefono, l'unico onere sarebbe quello di comprarne uno nuovo, in cui però ritroveremmo all'istante tutto quello che ci serve per vivere socialmente attivi.

portafoglio digitale

[…] Non è difficile profetizzare quindi che diventeremo felicemente leggerissimi a tasche vuote, con tutte le prove che esistiamo raggiungibili da un telefono. Dobbiamo sperare di avere sempre campo sufficiente per poterle esibire, facendo solo attenzione a non mettere piede fuori di casa se la carica non è al 100%.

Qualora il telefono ci morisse in mano noi ci trasformeremmo all'stante in "sans papier", clandestini e scomunicati. Nemmeno potremo comprarci un panino, sarebbe d'obbligo muoverci solo a piedi, nessuno ci cercherebbe e non potremmo cercare nessuno. Per paradosso nemmeno ci gioverebbe chiedere l'elemosina, gli spiccioli dei più caritatevoli sarebbero solamente moneta elettronica, quella che noi da anonimi "scaricati" non potremmo mai spendere.

documenti digitali 3 portafoglio digitale portafoglio digitale 2 identita digitale