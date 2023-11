“CI ASPETTIAMO CHE ISRAELE RISPETTI LA LEGGE SUI CONFLITTI” – E MENO MALE CHE SONO ALLEATI: GLI STATI UNITI MANDANO L’ENNESIMO AVVERTIMENTO ALLO STATO EBRAICO. IL SEGRETARIO ALLA DIFESA, LLOYD AUSTIN, CHE IERI HA VISITATO A SORPRESA L’UCRAINA, HA INVITATO NETANYAHU A RISPETTARE LE LEGGI INTERNAZIONALI: “NON SOLO, DEVONO FARE TUTTO IL POSSIBILE PER PORTARE ASSISTENZA UMANITARIA ALLA POPOLAZIONE…”

GAZA: AUSTIN, CI ASPETTIAMO CHE ISRAELE RISPETTI LEGGE CONFLITTI

(ANSA) - Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin afferma che gli Stati Uniti si aspettano che Israele segua "la legge sui conflitti armati" e tenga conto dei civili durante la guerra a Gaza. Durante la visita di Austin ieri in Ucraina, al segretario alla Difesa americano è stato chiesto se fosse preoccupato per il modo in cui Israele sta utilizzando le armi fornite dagli Usa nella sua offensiva contro Hamas.

"Abbiamo detto in ogni fase del percorso che la nostra aspettativa è che gli israeliani conducano le loro operazioni in conformità con la legge sui conflitti armati - ha risposto Austin - e ci siamo assicurati di continuare a sottolineare agli israeliani che devono rendere conto dei civili nello spazio di battaglia. E non solo, devono fare tutto il possibile per portare assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza".

Il segretario alla Difesa americano ha aggiunto che "Hamas non è il popolo palestinese: è un'organizzazione terroristica e il popolo merita di meglio, merita molto di più. Si spera che alla fine tutto ciò si trasformi in qualcosa che fornisca un buon governo alla popolazione di Gaza e affronti le cause profonde dell'instabilità".

GAZA: ISRAELE, RAID SU OSPEDALE IN RISPETTO LEGGE INTERNAZIONALE

(ANSA) - Il consigliere per la Politica estera del premier israeliano Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, ha affermato ieri sera che le operazioni contro l'ospedale Indonesiano nel nord della Striscia di Gaza sono state proporzionate e "nel completo rispetto del diritto internazionale".

"Rispettiamo completamente il diritto internazionale, con proporzionalità e distinzione: c'è una chiara necessità militare di distruggere Hamas ed è esattamente quello che stiamo facendo", ha detto Falk ad Alex Marquardt della Cnn. "Nel corso della distruzione di Hamas, che è ciò che le Forze di difesa israeliane stanno facendo in questo momento, stiamo facendo una chiara distinzione tra civili e terroristi", ha sottolineato il consigliere di Netanyahu.

Alla domanda se le azioni militari di Israele a Gaza mostrino una mancanza di preoccupazione per i civili, Falk ha affermato che "non esiste esercito sulla Terra che sia più morale" delle Forze di difesa israeliane (Idf). Dodici persone tra pazienti e personale medico sono morte dopo che il fuoco di un carro armato israeliano ha colpito ieri l'ospedale Indonesiano, secondo le autorità sanitarie dell'enclave palestinese gestita da Hamas.

