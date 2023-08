22 ago 2023 16:42

“CI DICEVANO DI SBRIGARCI PERCHÉ NON VOLEVANO PAGARE GLI STRAORDINARI” – UNO DEI BAGNINI DELLE TERME DI CRETONE DI PALOMBARA SABINA, DOVE UN BAMBINO DI 8 ANNI È MORTO RISUCCHIATO DALLA CONDUTTURA DI SCARICO, RACCONTA: "LA PISCINA DOVEVA ESSERE VUOTA ENTRO LE OTTO. PER QUESTO NON C'ERA LA GRATA. COSÌ FINIVAMO PRIMA" - C'ERA UN MODUS OPERANDI CONSOLIDATO, PER OTTIMIZZARE LE SPESE: "ERO SICURO CHE IN ACQUA NON C'ERA PIÙ NESSUNO, POI SONO STATO CHIAMATO AD ATTIVARE IL SISTEMA DI SVUOTAMENTO E..."