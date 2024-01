“CI HA LASCIATO SERENAMENTE, ADDORMENTANDOSI NEL SUO LETTO” – IL POST FACEBOOK DEI FIGLI DI SANDRA MILO: “NOSTRA MADRE È VENUTA A MANCARE ALLE 8:25 DEL MATTINO, NEL MODO IN CUI CI AVEVA ESPRESSAMENTE RICHIESTO, CIRCONDATA DAL NOSTRO AMORE E DA QUELLO DEI SUOI AMATI CANI” – MARISA LAURITO: “ERA UNA DONNA SPECIALE E UNA GRANDE MADRE, AVEVA TANTA VOGLIA DI AMARE” – BARILLARI: “È STATA LA REGINA DELLA DOLCE VITA. RENDEVA TUTTO SPECIALE”

FIGLI SANDRA MILO, 'CI HA LASCIATO SERENAMENTE, ADDORMENTANDOSI'

(ANSA) - "Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto, circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady". Lo annunciano in un post su Facebook Debora, Ciro e Azzurra, i figli di Sandra Milo.

"Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce. Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lolllis, l'avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio, Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo sentitamente".

BORGONZONI, "CON SANDRA MILO VOLA VIA PROTAGONISTA CINEMA"

(ANSA) - "Vola via protagonista del cinema italiano. Con la scomparsa di Sandra Milo piccolo e grande schermo perdono una grande artista di talento dal carisma travolgente. Un'interprete unica, capace di cambiare registro con estrema semplicità, passando dall'interpretare personaggi complessi ad altri più leggeri. Nella sua lunghissima carriera ha affascinato ed è stata musa di grandi registi come Federico Fellini e ha conquistato il cuore di milioni di italiani". Così la Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni alla notizia della morte dell'attrice.

MILO: LAURITO, 'DONNA SPECIALE CON UNA GRANDE VITALITÀ'

(Adnkronos) - "L'ho appena saputo e stavo svenendo. Sandra Milo era una donna molto speciale che parlava d'amore. Era una grande madre che ha lavorato con i grandi del cinema". Così all'Adnkronos Marisa Laurito che insieme a Sandra Milo e Mara Maionchi ha condiviso un indimenticabile viaggio con il programma 'Quelle brave ragazze'.

"Sono molto addolorata. Sandra aveva una grande vitalità e tanta voglia di amare. Era una donna straordinaria, speciale. Sicuramente, di altri tempi" ricorda l'attrice.

MILO: BARBARA D'URSO, 'NEI MOMENTI PIÙ INASPETTATI C'ERI SEMPRE'

(Adnkronos) - "Sandra… Tanto tempo passato insieme… Due anni di tournée in giro nei teatri d’Italia e tu sempre così carina, continuamente accanto a me, anche dopo… Nei momenti più inaspettati tu c’eri sempre, con una telefonata o con un messaggio… Un abbraccio ai tuoi figli…". Così su X Barbara D'Urso ricorda Sandra Milo con cui aveva diviso il palcoscenico in teatro con 'Il letto ovale' di Gino Landi.

MILO: RINO BARILLARI, 'È STATA LA REGINA DELLA DOLCE VITA, CON LEI FINISCE IL NOVECENTO'

(Adnkronos) - "Sandra Milo è stata la regina della dolce vita, delle nottate romane e degli amici. Dove c'era lei, c'era sorriso, allegria e rendeva tutto speciale. Quando arrivava, accompagnata sempre da grandi personaggi, le serate si animavano e c'era subito la notizia". Così Rino Barillari all'Adnkronos che aggiunge: "è la fine del Novecento, dopo di lei non c'è nessuno".

Il 're dei paparazzi' racconta di una donna speciale "molto intelligente e sempre gentile e sorridente. Era una donna unica. Sarà difficile trovare un altro personaggio così".

MILO: DIACO, 'AMICA SINCERA, OGGI 'BELLA MA'' DEDICATO A LEI'

(Adnkronos) - “Sandra è stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. La ringrazio per avermi insegnato che qualsiasi momento negativo, perfino il più doloroso, poteva essere affrontato con sorriso e altruismo. Per il gruppo di lavoro di ‘Io e te’ e ‘Io e te di notte’ è stata fonte inesauribile di entusiasmo e idee, una fan degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra. Sono contento che abbia ricevuto nel 2021 il premio che meritava, quel David di Donatello alla carriera che l’ha consacrata per ciò che era: una grande artista. La puntata di oggi di BellaMa’ sarà interamente dedicata a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione tv, avvenuta da noi lo scorso anno”. Così Pierluigi Diaco, collega e amico personale di Sandra Milo.

MILO: MINOLI, 'UNA GRANDISSIMA, VERA E TOTALMENTE ANTICONFORMISTA'

(Adnkronos) - "Una grandissima, sia come persona che come attrice. Sandra era una donna unica, vera, sincera e totalmente anticonformista, diceva quello che pensava e faceva quello che voleva. E quando ha scoperto il suo ruolo a 'Mixer' l'ha interpretato nel modo migliore". Così Giovanni Minoli ricorda con l'Adnkronos Sandra Milo, scomparsa oggi a 90 anni, con cui aveva collaborato all'epoca di 'Mixer' su Rai2: all'interno del programma d'approfondimento, l'attrice aveva condotto una rubrica di costume.

"Già prima, con 'Piccoli fans' fece un programma che oggi copiano tutti", dice Minoli ricordando il programma tv, che Milo condusse dal 1984 al 1989 e che prevedeva l'esibizione canora di alcuni bambini che interpretavano canzoni dei loro beniamini. "Di svampito non aveva niente, aveva inventato un personaggio ma era una donna di un'intelligenza, di una concretezza e di una visione molto attenta", conclude Minoli.

