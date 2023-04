“CI HANNO CHIESTO 30MILA EURO PER RIAVERE IL CORPO DI MIO FIGLIO” – LA DISPERAZIONE DELLA MADRE DI MARCELLO VINCI, IL 29ENNE ITALIANO TROVATO MORTO IN CINA DOPO ESSERE PRECIPITATO DAL 35ESIMO PIANO DI UN PALAZZO - GLI INVESTIGATORI HANNO PARLATO DI SUICIDIO, MA LA MORTE È AVVOLTA NEL MISTERO: “UN RAPPORTO DICE CHE MIO FIGLIO AVEVA CONOSCIUTO SUI SOCIAL UN 45ENNE CHE LO HA INVITATO A CASA SUA QUELLA SERA. MARCELLO SI SAREBBE SENTITO MALE E…”

«Mi sento abbandonata. Faccio un appello alla Farnesina di seguire la triste vicenda di mio figlio. Aspettiamo da troppo tempo che sui fatti sia fatta piena luce». Parla con voce strozzata Angela Berni, la mamma di Marcello Vinci, il 29enne di Fasano morto la notte tra domenica 5 e lunedì 6 marzo scorsi a Chengdu, una città di 16 milioni di abitanti nella provincia di Sichuan, in circostanze poco chiare. Il corpo venne trovato sul marciapiede sotto un palazzo. Si disse subito che si trattava di suicidio e che era precipitato dal 35esimo piano dell’edificio in cui abitava. Ma, sembra, che non sia così.

Signora Berni, sono passati 40 giorni dalla morte di suo figlio. Sono state chiarite le circostanze della sua morte?

«Di chiarito non c’è proprio nulla. Anzi. Da un rapporto della polizia cinese arrivato al mio avvocato italiano, e tradotto in un modo che a noi crea ancora più confusione, abbiamo appreso cose diverse da quelle comunicateci nei primi giorni dopo l’accaduto».

Che dice questo rapporto?

«Riporta che Marcello alcuni giorni prima di domenica 5 marzo aveva conosciuto sui social un cinese di 45 anni il quale proprio quella sera lo ha invitato a casa sua. Qui deve essere successo qualcosa perché pare che mio figlio a un certo punto non si sia sentito bene e che quel signore gli abbia suggerito di far passare il malessere stendendosi sul letto. Stavano uno in una stanza e l’altro in una stanza diversa. Nel rapporto è scritto che, di colpo, ma non sappiamo l’ora, il cinese ha sentito un tonfo e il corpo era giù sul marciapiede. Quindi la caduta non è stata da casa di Marcello, ma dall’appartamento di quest’uomo».

Il rapporto giunge a qualche conclusione?

«No. Dice che il signore ha pulito tutta l’abitazione, quindi anche le impronte, ha preso tutte le sue cose e le ha nascoste. Poi ha chiamato i soccorsi e s’è nascosto in un armadio. Insomma un rapporto che aumenta la confusione».

Nessuna conseguenza per quest’uomo?

«Mah, non so che dirle. Nel rapporto è scritto che l’hanno fermato, trattenuto per quindici giorni e poi rilasciato. Ma non sappiamo perché».

L’autopsia su Marcello è stata fatta?

«Non ancora. Era in programma nei giorni scorsi, ma non l’hanno fatta ancora».

Quindi non potete neanche riavere la salma?

«La storia è strana, la polizia cinese non ha ancora deciso e non riusciamo ad avere il corpo qui. Tra l’altro ci sono stati chiesti 30 mila euro per riportarlo a casa».

