Paolo Coccorese per www.corriere.it

«Fate attenzione ai ballerini di quella delegazione: sono molesti». A raccontare quello che non ti aspetti dell’inaugurazione di Eurovision sono i volontari al seguito degli artisti. Domenica alla Reggia di Venaria la sfilata dell’evento è stata accompagnata da un party esclusivo nella sala della Citroniera. Evento riservato agli invitati (muniti di braccialetto blu), alle autorità, agli staff internazionali e ai loro assistenti con la maglia arancione, in particolare ragazze appena ventenni, che il giorno dopo hanno descritto alcuni comportamenti inappropriati di cui sarebbero state vittime.

«Se non fossi stata una volontaria avrei schiaffeggiato quei ballerini stranieri. Dopo averci fissato a lungo, si sono avvicinati a me e ad altre volontarie. Ci hanno toccato il sedere. Per il disagio abbiamo deciso di allontanarci». A parlare è una delle host assegnate a una delegazione del nord Europa. Altre ragazze sarebbero state protagoniste di episodi simili. Terminata la diretta del Turquoise carpet, gli staff internazionali si sarebbero ritrovati nel salone, dove la musica e l’alcol (gratis) avrebbero trasformato l’atmosfera di un evento molto ingessato in quello di una discoteca.

«Uno della delegazione mi continuava a mettere le mani sulla vita e mi ha rotto un po’», aggiunge un’altra host nella chat creata dai ragazzi per scambiarsi i biglietti omaggio. Alcuni artisti o appartenenti al loro staff a fine serata si sarebbero sentiti male per aver alzato troppo il gomito.

«Ma a voi cercavano di rimorchiare? Erano tutti abbastanza presi bene». Scrive un’altra giovane. «Eravamo presenti e abbiamo parlato con le ragazze. Non è successo nulla di male», assicurano dal Comune. Mentre, secondo altre testimonianze, anche uno dei cantanti in gara avrebbe provato con insistenza a baciare una volontaria che lo avrebbe respinto in modo deciso.

