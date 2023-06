“CI OFFRIRONO BIGLIETTI SCONTATI, MA IO E MIO FIGLIO CI SIAMO RIFIUTATI DI SALIRE SUL TITAN” – LA STORIA DI JAY BLOOM, FINANZIERE DI LAS VEGAS, CHE HA RINUNCIATO ALL’IMMERSIONE, NONOSTANTE IL CEO DELLA OCEANGATE GLI AVESSE OFFERTO BIGLIETTI SCONTATI DI 100MILA DOLLARI: "SHAHZADA DAWOOD E SUO FIGLIO 19ENNE HANNO PRESO IL NOSTRO POSTO. MESI PRIMA HO SCRITTO A RUSH PARLANDOGLI DEI MIEI DUBBI SULLA SICUREZZA. E LUI MI RISPOSE CHE ERA PIÙ SICURO DI..." VIDEO

DAGONEWS

jay bloom e il figlio

Un finanziere di Las Vegas ha rifiutato posti scontati sul Titan per lui e suo figlio dopo aver sollevato dubbi sulla sicurezza del mezzo, ricevendo, però, rassicurazioni da parte di Stockton Rush che gli ha detto: «Il fondo dell'Atlantico è più sicuro che attraversare la strada».

Jay Bloom ha condiviso dei messaggi tra lui e il CEO di OceanGate, Stockton Rush, in cui si evince che gli è stato offerto uno sconto di oltre 200mila dollari per un viaggio per lui e suo figlio a bordo del Titan: in sostanza si chiedevano 150mila euro a testa al posto dei 250mila.

Bloom, un sostenitore del partito democratico che è stato fotografato con Joe Biden , ha scritto in un post su Facebook: «Ho espresso preoccupazioni per la sicurezza e Stockton mi ha detto: “Anche se ovviamente c'è un rischio, è molto più sicuro che volare in elicottero o persino fare immersioni subacquee”.

le componenti low cost del sommergibile titan

Era assolutamente convinto che fosse più sicuro che attraversare la strada. Sono sicuro che credeva davvero in quello che diceva. Ma si sbagliava di grosso».

A febbraio di quest'anno Stockton Rush ha chiesto a Bloom e suo figlio Sean di fare un'immersione sul Titan a maggio. Entrambe le immersioni di maggio sono state rinviate a causa del maltempo e l'immersione è stata rinviata al 18 giugno, data dell’ultimo fatale viaggio.

STOCKTON RUSH

Bloom ha detto: «Gli ho detto che a causa della riprogrammazione non potevamo andare fino al prossimo anno. I nostri posti sono andati a Shahzada Dawood e suo figlio di 19 anni, Suleman Dawood, due dei tre che hanno perso la vita. Io e mio figlio ci prenderemo un attimo per riflettere. Del domani non c’è certezza».

Rush aveva ripetutamente cercato di rassicurare Bloom sulla sicurezza del Titan e sulla rotta verso il relitto del Titanic. Ma il figlio di Bloom era preoccupato per i rischi dopo aver parlato con un amico. È stato in quel momento che il milionario ha affrontato Rush per farsi spiegare cosa sarebbe successo se avessero incontrato una balena o come il mezzo avrebbe resistito alla pressione. Ma Rush era sicuro del suo progetto: «Non c'è stato nemmeno un incidente in 35 anni tra i sottomarini non militari».

joe biden e jay bloom

STOCKTON RUSH

IL SOMMERGIBILE TITAN - MEME BY HIPDEM shahzada dawood e il figlio 19enne logitech gamepad f710 il joystick usato per guidare il titan stockton rush con il joystick logitech che guida il titan ricerche del sommergibile titan 2 ricerche del sommergibile titan 4 ricerche del sommergibile titan 1 il sommergibile titan ricerche del sommergibile titan 5 ricerche del sommergibile titan 3 ricerche del sommergibile titan 6 titan sommergibile stockton rush

i messaggi tra jay bloom e stockton rush 3 i messaggi tra jay bloom e stockton rush 2 i messaggi tra jay bloom e stockton rush 1 i messaggi tra jay bloom e stockton rush 4