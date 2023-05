“CI RIPRENDIAMO TUTTO INDIETRO” – L’ESERCITO DI KIEV HA LIBERATO PIÙ DI DUE CHILOMETRI DI TERRITORIO DAL CONTROLLO DEI RUSSI, NELL’AREA DI BAKHMUT E IL PRESIDENTE ZELENSKY RILANCIA: "LA NOSTRA MISSIONE È SALVARE IL NOSTRO PAESE E LA NOSTRA INDIPENDENZA" – FRANCIA E GERMANIA IN PRESSING SULLA CINA: “DEVE USARE LE SUE RELAZIONI CON MOSCA PER FAR CAPIRE A PUTIN CHE SI TROVA IN UN IMPASSE…”

Nei pressi di Bakhmut le Forze di difesa ucraine hanno liberato più di due chilometri di territorio dal controllo delle forze russe. Lo ha dichiarato Mykola Volokhov, comandante dell'unità di ricognizione 'Terra' del gruppo tattico Azov, all'emittente ucraina Espresso TV.

"Ora possiamo dire che le Forze di difesa hanno liberato più di 2 km di Bakhmut. Questo risultato è stato raggiunto dalla terza brigata d'assalto separata delle Forze armate dell'Ucraina che comprende l'unità 'Terra'" ha dichiarato Volokhov. "Abbiamo ucciso un gran numero di russi e fatto prigionieri", ha concluso il comandante ucraino.

"Non pensate a questa controffensiva come all'ultima, perché non sappiamo cosa ne verrà fuori. Se riusciremo a liberare i nostri territori con questa controffensiva, allora alla fine direte, sì, è stata l'ultima, ma se no, allora significa che dobbiamo prepararci per la prossima controffensiva".

Lo afferma in un'intervista alla tedesca Bild il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba. Nella conversazione che ha toccato una vasta gamma di temi, è stata posta una domanda anche sulle possibili trattative, nella risposta Kuleba ha spiegato che, a suo avviso, "bisogna ricordare alla gente che abbiamo pazientemente negoziato con la Russia dal 2014 al 2022. Paziente. La prima parte di questi negoziati è stata sostenuta da Germania e Francia. E ci è stato consigliato di fare concessioni qua e là. Ha funzionato? No, siamo nella più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale".

"La nostra missione è salvare il nostro Paese, la nostra indipendenza, il nostro popolo. Ci riprendiamo tutto indietro". Lo dice il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky in un'intervista al settimanale tedesco Die Zeit, secondo un'anticipazione.

[…] La Gran Bretagna è pronta a classificare formalmente il gruppo di mercenari russi Wagner come "organizzazione terroristica", una mossa che imporrebbe sanzioni alla milizia privata e che aumenterebbe le pressioni sulla Russia. Lo riferisce il quotidiano The Times. Il ministero dell'Interno starebbe lavorando a questa strategia "da due mesi e la formalizzazione dovrebbe arrivare in poche settimane", scrive il giornale citando una fonte governativa. Una volta emanato, il provvedimento stabilirebbe come un reato l'appartenenza alla Wagner, partecipare alle sue riunioni, incoraggiarne il sostegno o mostrare il suo logo in pubblico.

La Cina deve utilizzare "le sue relazioni con la Russia" per far capire a Mosca "che si trova in una impasse" in Ucraina: lo ha detto la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna. durante il resoconto del consiglio dei ministri a Parigi, in presenza dell'omologa tedesca, Annalena Baerbock. "E' necessario che la Cina usi le sue relazioni con la Russia per far capire meglio alla Russia che si trova in una impasse e chiederle di ritrovare la ragione per un ritorno alla pace e per il non proseguimento della guerra", ha dichiarato Colonna, ad oltre 14 mesi dall'invasione russa dell'Ucraina, il 24 febbraio del 2022.

Il presidente russo Vladimir Putin ha avviato le procedure parlamentari per uscire ufficialmente dal Trattato sulle forze convenzionali in Europa (Cfe), al quale Mosca ha già sospeso la sua partecipazione fin dal 2015. Lo riferiscono le agenzie russe. Il trattato era in vigore dal 1990 ed emendato nel 1997 dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica, ma i Paesi della Nato, lamenta Mosca, non hanno ratificato tali emendamenti.

