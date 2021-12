“CI SARÀ UN PREZZO CALMIERATO PER LE FFP2” (MA QUANDO?) - IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE ANDREA COSTA PROMETTE CHE IL GOVERNO INTERVERRÀ SULLE MASCHERINE. CHE INTANTO, DOPO L’OBBLIGO PER CINEMA, TEATRO E TRASPORTI, SONO DIVENTATE CARISSIME E QUASI INTROVABILI - IL PREZZO ORMAI PUÒ ARRIVARE A 3 EURO L’UNA. CONSIDERANDO CHE SECONDO GLI ESPERTI DOVREMMO CAMBIARLE OGNI 8 ORE, È UN SALASSO…

COVID:COSTA,POSSIBILE PREZZO CALMIERATO PER MASCHERINE FFP2

andrea costa

(ANSA) - Per il sottosegretario alla Salute Andrea Costa è possibile il prezzo calmierato per le mascherine Ffp2: lo ha detto lo stesso Costa nella trasmissione Tagada' su La7. Alla domanda: "ci sarà un prezzo calmierato per le Ffp2, visto che è richiesto un maggiore utilizzo da parte di una scala più ampia della popolazione per svolgere attività più a rischio? "Credo proprio di sì" è stata la risposta".

Costa si è detto inoltre "convinto che verrà incaricata di avviare il percorso che possa portare a dei prezzi calmierati per le mascherine Ffp2 ancora una volta la struttura commissariale guidata dal commissario Figliuolo, così come è stato fatto per i tamponi,. Anche - ha osservato, - perché giustamente di fatto le abbiamo imposte anche a coloro che si sono vaccinati. Credo sia giusto dare una risposta di questo tipo"

MASCHERINE FFP2: OBBLIGATORIE, COSTOSE E INTROVABILI. IL GOVERNO AL LAVORO PER CALMIERARE I PREZZI

mascherina ffp2 1

Viola Giannoli per www.repubblica.it

Dal giorno di Natale sono obbligatorie per andare al cinema, a teatro, nelle sale da concerto, nei locali per la musica dal vivo e l'intrattenimento, nelle arene, allo stadio, nei palazzetti dello sport e, soprattutto, su aerei, treni, traghetti, bus, tram, pullman e metropolitane. Ma i prezzi sono schizzati alle stelle, non tutte sono certificate e sugli scaffali già scarseggiano.

Facendo un giro tra città, le mascherine Ffp2 si trovano ancora nelle farmacie, ma i costi possono arrivare fino a 3 euro l'una. I pacchetti in offerta - da 5, 10 o 20 mascherine - vanno invece via rapidamente.

mascherine ffp2

"Abbiamo avuto una escalation di vendita di questo tipo di mascherine e c'è grande affanno. In meno di una settimana abbiamo venduto quanto si vendeva in un bimestre, circa il 70% in più", racconta Antonello Mirone, presidente di Federfarma Servizi, associazione che rappresenta le aziende di distribuzione intermedia del farmaco dei titolari di farmacia. "Per ora c'è copertura del fabbisogno e stiamo provvedendo a rifornire i magazzini con forniture rash, come il carico arrivato ieri a Malpensa e immediatamente distribuito in tutta Italia".

mascherina ffp2 4

Fino a oggi, "di Ffp2 non se ne vendevano moltissime. Le chirurgiche, pur se meno efficaci contro il Sars-Cov-2, erano preferite in quanto più economiche e pratiche. Per coprire la domanda, nei mesi precedenti, bastavano pochi fornitori, ora invece abbiamo dovuto attivare più canali di approvvigionamento".

La corsa della domanda ha fatto rialzare i prezzi dell'offerta. E pure il numero delle truffe. Accanto al Duomo di Milano la polizia locale ha sequestrato scatoloni di Ffp2 vendute, tra cover per cellulare e selfie stick, a 7 euro l'una.

mascherina ffp2

Scarseggiano invece in supermercati e altri negozi, il modo più semplice per trovarle a basso costo è il web. Ma anche qui bisogna stare attenti a non cadere in trappola. Tra le mascherine vendute al conveniente prezzo di 50 centesimi l'una ci sono pure quelle senza certificazione europea (marchio "CE"), quelle poco filtranti e ancora meno traspiranti importante dalla Cina e altre spacciate per Ffp2 quando invece non lo sono.

mascherina ffp2

Diverse aziende si stanno organizzando per fornirle ai propri dipendenti, anche se nei posti di lavoro non vi è obbligo di Ffp2. Ma è atteso in queste ore un intervento del governo per calmierare i prezzi come già accaduto con i tamponi, passati da 22 a 15 euro (o 8 nel caso di minori). La decisione potrebbe uscire dal Consiglio dei ministri oppure potrebbe procedere il commissario all'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo.

La struttura commissariale sta intanto procedendo a un censimento dei docenti per capire quanti sono quelli a cui andranno fornite le mascherine Ffp2, perché insegnano dove i dispositivi di protezione individuale non sono previsti, come nel caso di alunni di meno di sei anni o perché in classe c'è qualche bambino o ragazzo che non può, per ragioni di salute o disabilità, indossarla.

mascherina ffp2 1

Blande al momento le verifiche sull'uso delle Ffp2. Oggi però dal Viminale è arrivata ai prefetti la circolare sulle misure di contenimento del contagio che richiama alla necessità dei controlli soprattutto in queste giornate di feste.