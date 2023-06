“CI SIAMO RITROVATI TUTTI L'UNO SULL'ALTRO, SIAMO SALVI PER MIRACOLO” – I RACCONTI TERRORIZZATI DEI PASSEGGERI DEL BUS FINITO IN UNA SCARPATA IN PROVINCIA DI AVELLINO: “GLI ALBERI L’HANNO FRENATO, ALTRIMENTI SAREBBE FINITO PER ROTOLARE SU SE STESSO PER MOLTE DECINE DI METRI" – “L'AUTISTA HA LANCIATO UN GRIDO, POI HA VIRATO VERSO SINISTRA FINENDO SUL GUARDRAIL. C'È STATO UN TESTA CODA” - L’INCIDENTE SI È VERIFICATO APPENA DOPO LA CURVA: PROBABILMENTE IL PULLMAN SI È TROVATO DI FRONTE DUE AUTO FERME PER UN TAMPONAMENTO (IN CUI UNA PERSONA HA PERSO LA VITA) - VIDEO

BUS IN SCARPATA: PASSEGGERO, STAVAMO DORMENDO POI IL BOTTO

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 8

(ANSA) - "Stavano tutti dormendo, credo. A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siano scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata". E' questa la prima testimonianza di uno dei passeggeri del bus finito in una scarpata a causa di un tamponamento avvenuto all'alba di oggi sull'A16, all'altezza del comune avellinese di Vallesaccarda.

Il giovane, di Lecce, era diretto a Roma. Raggiunta la Capitale avrebbe dovuto raggiungere Firenze. Ha una brutta contusione alla spalla, come tanti altri passeggeri che erano con lui. Il pullman è partito ieri alle 23 da Lecce e sarebbe dovuto arrivare alla stazione Tiburtina della Capitale alle 7.

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 9

Nella palestra di Grottaminarda sono presenti quasi tutti i passeggeri del Flixbus che hanno perlopiù contusioni: i medici del centro avellinese li stanno refertando uno per uno. C'è chi ha il collare, chi delle fasciature agli arti ma niente di più.

BUS IN SCARPATA APPENA DOPO CURVA, A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO

(ANSA) - Il grave incidente stradale avvenuto nel tratto avellinese dell'A16, nel comune di Vallesaccarda, si è verificato (al chilometro 100 + 600 metri) appena dopo una curva: il Flixbus si è trovato di fronte due auto ferme a causa di un tamponamento.

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 6

Il conducente del bus ha sterzato sulla sinistra, dirigendosi verso il guardrail, per evitare l'impatto, ma è finito nella scarpata che, per fortuna, non è particolarmente profonda. Altre tre vetture, che seguivano il pullman, sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata. Confermato, al momento, il bilancio di un morto e 14 feriti, di cui due particolarmente gravi. Uno di questi sarebbe in pericolo di vita.

BUS IN SCARPATA: AVIERE, SCHIANTO TREMENDO; USCITI STRISCIANDO

(ANSA) - "È stato uno schianto tremendo: in pochi secondi ci siamo ritrovati nella scarpata. Il bus è rimasto quasi sospeso, siamo riusciti ad uscire uno per volta strisciando pancia a terra".

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 4

A parlare è Laura, aviere, originaria di Brindisi, una dei passeggeri a bordo del bus della Flixbus finito in una scarpata, sull'A16, all'altezza del comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Al momento dell'impatto con le due auto coinvolte in un tamponamento ferme sulla carreggiata, subito dopo una curva, stava dormendo nel suo posto in coda al bus.

Il pullman cinque minuti prima dell'incidente, intorno alle tre e mezza, aveva fatto sosta nell'area di servizio "Calaggio". Quasi tutti i passeggeri hanno scelto di restare a bordo. Siria, una giovane di San Michele Salentino (Brindisi) con la madre Antonietta e il fratello, diretta a Roma per sottoporsi ad una operazione, occupava il primo posto del bus.

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 10

"L'autista ha lanciato un grido, poi ha virato verso sinistra finendo sul guardrail. C'è stato un testa coda prima di travolgere un'auto ferma sulla carreggiata per poi finire nella scarpata. Alla giovane è stato applicato un collare. Nicoletta, sua madre, e il fratello hanno rimediato lievi contusioni. Anche loro sono riusciti ad uscire strisciando nello spazio creato dalla rottura di un vetro. "Ci siamo ritrovati tutti l'uno sull'altro - dice Nicoletta - siamo salvi per miracolo: gli alberi hanno frenato il bus che altrimenti sarebbe finito per rotolare su se stesso per molte decine di metri".

BUS IN SCARPATA: ACCERTAMENTI SU DINAMICA DECESSO PASSEGGERO

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 7

(ANSA) - Accertamenti in corso, da parte della polizia stradale, per cercare di fare luce sulla dinamica della morte del passeggero nel grave incidente avvenuto all'alba sull'A16 nel comune di Vallesaccarda (Avellino).

Nello scontro, in cui sono rimaste anche ferite 14 persone, sono stati coinvolti un bus con a bordo 38 persone, che è precipitato in una scarpata, e altre cinque auto.

La vittima era a bordo di una delle due auto coinvolte in un tamponamento tra due auto e, al momento, non è chiaro se sia rimasto ucciso in quell'incidente o nel successivo scontro tra il bus e le due vetture ferme sulla carreggiata, in direzione Napoli.

Altre tre automobili, poi sopraggiunte, sono rimaste coinvolte nell'incidente stradale, appena dopo il bus. Intanto nella palestra di Grottaminarda dove sono stati ospitati la maggior parte dei passeggeri del bus, solo una decina di persone stanno ora attendendo l'arrivo di un pullman sostitutivo che li condurrà a Roma. Altri quindici passeggeri sono stati portati per ulteriori accertamenti medici nell'ospedale di Ariano Irpino. Altri ancora, invece, le cui condizioni non destavano preoccupazione, sono stati raggiunti da parenti in auto che li hanno portati via. (ANSA).

autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 5 AUTOBUS IN UNA SCARPATA A VALLESECCARDA, PROVINCIA DI AVELLINO autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 3 autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 2 autobus finisce in una scarpata sulla a16 all altezza di vallesaccarda avellino 1