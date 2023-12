27 dic 2023 19:42

“LA CICCIONA LÀ FUORI IN MACCHINA NON È MICA LA MIA FIDANZATA, È IL MIO BANCOMAT” – LA CLAMOROSA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, CHE HA ASSOLTO UN 63ENNE DALL’ACCUSA DI CIRCONVENZIONE DI INCAPACE, NEI CONFRONTI DI UNA 50ENNE CON PROBLEMI PSICHICI – L’UOMO SI FACEVA PORTARE IN AUTO TUTTO IL GIORNO IN GIRO PER VARI BAR, DOVE GIOCAVA AI VIDEO POKER E, SECONDO IL GIP, LA “MANIPOLAVA”, VIVENDO A SUE SPESE E UMILIANDOLA DAVANTI A TUTTI - L’INDAGATO È STATO CONDANNATO A OTTO MESI PER STALKING VERSO LA SORELLA DELLA CINQUANTENNE…