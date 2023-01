“CIFERRI RITENEVA CHE MONSIGNOR PERLASCA AVESSE SUBITO UN TENTATIVO DI OMICIDIO” – FRANCESCA IMMACOLATA CHAOUQUI È STATA SENTITA AL PROCESSO SU BECCIU E HA AMMESSO DI ESSERE STATA LEI A CONTATTARE MONSIGNOR PERLASCA E DI AVERGLI CHIESTO DI REGISTRARE ALCUNI AUDIO, DOVE LEGGE PARTI DEL DOSSIER ANTI-BECCIU, CHE LA “PAPESSA” AVREBBE FATTO ASCOLTARE ANCHE A BERGOGLIO – IL PALAZZO DI LONDRA, IL CONCERTO DI BAGLIONI, IL RISCATTO DI UNA SUORA: L’ESCLUSIVA DI DOMANI, CHE NE PUBBLICA ALCUNI…

Francesca Immacolata Chaouqui

1. CHAOUQUI, NON MI SONO MAI PRESENTATA COME ANZIANA MAGISTRATA

(ANSA) - "Ho avviato un processo di revisione in questo Stato perché ho subito una condanna di dieci mesi per non aver usato la prudenza del buon padre di famiglia nel presentare ai giornalisti il monsignore che poi ha rivelato i segreti", "in quello che depositerò nel fascicolo di Emanuela Orlandi si capirà perché ho presentato quei giornalisti".

Lo dice Francesca Chaouqui prima di fare ingresso in Vaticano per essere sentita come testimone al processo sui fondi della Segreteria di Stato vaticana. Alla domanda se abbia manipolato monsignor Perlasca, risponde: "Non mi sono mai finta un anziano magistrato, sono sempre stata Francesca Chaouqui con Genevieve Ciferri, è Genevieve Ciferri che non voleva che monsignor Perlasca sapesse che era Francesca Chaouqui quella che stava cercando di fargli partorire la verità.

ALBERTO PERLASCA

A me non interessava la verità processuale perché quel momento lì era il 2020, non esisteva un processo ai danni del cardinale, a me interessava una cosa esclusiva, ovvero che Papa Francesco sapesse la verità e la sapesse dal principale collaboratore del cardinale che lo aveva usato, manovrato, mentito e truffato". "Io non sono alla ricerca di una riabilitazione - perché nel momento in cui Papa Francesco nel 2018 mi ha richiamato e ha saputo come erano andate le cose io in quel momento lì ho già vinto", conclude

giovanni angelo becciu

2. CHAOUQUI,PER CIFERRI PERLASCA FU VITTIMA TENTATO OMICIDIO

(ANSA) - "A me del processo non importa nulla quando sono venuta a conoscenza di questi fatti si parlava di indagini, io non capisco perché la Ciferri possa aver pensato che ci possa essere stata una qualunque forma di interposizione tra me e il tribunale, è tutto assurdo".

Lo dice Francesca Chaouqui prima di fare il suo ingresso in Vaticano dove oggi sarà sentita come testimone nell'ambito del processo sui fondi della Segreteria di Stato. Alla domanda se ci sono rapporti tra lei e Maria Giovanna Maglie, risponde: "certo che ci sono rapporti con Maria Giovanna Maglie, è una persona che mi è molto vicina, mi ha presentato Geneviève Ciferri ed ha scritto un memoriale per spiegare che cosa Genoveffa Ciferri voleva, cioè Ciferri riteneva che Monsignor Perlasca avesse subito un tentativo di omicidio all'interno della casa Santa Marta". Da parte di chi? "Non lo sappiamo".

MARIA GIOVANNA MAGLIE E FRANCESCA CHAOUQUI

3. ECCO GLI AUDIO DI PERLASCA CHE “INCHIODARONO” BECCIU. CHAOQUI: «LI HO FATTI SENTIRE AL PAPA PRIMA DEL PROCESSO»

Emiliano Fittipaldi per www.editorialedomani.it

Il processo Becciu continua a riservare sorprese. L'imprenditrice Francesca Immacolata Chaouqui è stata sentita stamattina in dibattimento, dove ha ammesso di essere stata lei a contattare monsignor Alberto Perlasca nell'agosto del 2020 tramite una sodale di lui, l'ex analista del Dis Genevieve Ciferri.

Anche quest'ultima è stata chiamata a testimoniare in merito ad alcune chat mandate due mesi fa al promotore di giustizia dove denunciava allo stesso di essere stata manipolata da Chaouqui.

IL PALAZZO DEL VATICANO A SLOAN SQUARE - LONDRA

La lobbista ha detto di aver solo “suggerito” le domande sull'ex sostituto a Perlasca, che poi confluiranno nel memoriale anti-Becciu scritto dall'ex braccio destro del cardinale.

Accuse in merito a presunti peculati a vantaggio suo, dei fratelli e di Cecilia Marogna che daranno poi il via all'inchiesta dei promotori di giustizia e della gendarmeria.

GLI AUDIO

Se gli avvocati delle difese gridano al complotto, Chaouqui, come anticipato giovedì da Domani, ha spiegato anche di aver chiesto al prelato di registrare alcuni audio (nei quali Perlasca di fatto legge alcune parti del dossier) affinché potessero essere ascoltati da papa Francesco.

ALBERTO PERLASCA

Audio registrati in effetti il 26 agosto 2020, e che saranno ascoltati dal papa in anteprima. Chaouqui dice che li ha fatti pervenire lei direttamente, mentre Ciferri chiarisce che ogni documento e registrazione di Perlasca veniva sì mandato a Chaouqui, ma anche al papa.

Le accuse di Perlasca (i cui temi come lui stesso ha dichiarato sono stati suggeriti dalle due donne) saranno fondamentali per convincere Francesco a punire Becciu prima ancora dell'inizio del processo. Domani ne pubblica alcuni in forma integrale

GLI AUDIO DI PERLASCA:

https://www.editorialedomani.it/politica/mondo/ecco-gli-audio-di-perlasca-becciu-chaoqui-papa-francesco-ct90yobw

ARTICOLI CORRELATI

Francesca Immacolata Chaouqui TRASCRIZIONE DELLA REGISTRAZIONE TRA ANGELO BECCIU E PAPA FRANCESCO PROCESSO A ANGELO BECCIU IN VATICANO Giovanni Angelo Becciu ANGELO BECCIU E PAPA BERGOGLIO giovanni angelo becciu papa francesco bergoglio