15 apr 2020 17:30

“I CINESI HANNO COLPE E ORA DANNO DEGLI UNTORI A NOI” – IL FARMACOLOGO GIUSEPPE REMUZZI A “OGGI”: “IL VIRUS ERA GIÀ ARRIVATO FRA NOI PRIMA DI NATALE. NON L’ABBIAMO CAPITO E NON POTEVAMO SOSPETTARLO PERCHÉ DALLA CINA NON C’ERA STATO NESSUN ALLARME” – “ORA I CINESI SOSTENGONO CHE NON È ESPLOSO A WUHAN MA È ARRIVATO IN CINA DALLA BERGAMASCA. UNA STUPIDAGGINE ASSOLUTA…”