IL “CINGUETTIO” DEL RE - LA CASA REALE BRITANNICA STA CURANDO OGNI PICCOLO DETTGLIO PER L’INCORONAZIONE DI RE CARLO III, PREVISTA IL PROSSIMO 6 MAGGIO: DOPO L’INVITO “GREEN”, ARRIVA ANCHE L’EMOJI “CORONA” DA UTILIZZARE SU TWITTER DURANTE L’INCORONAZIONE – IL SIMBOLO APPARIRÀ QUANDO SARÀ UTILIZZATO UNO QUALSIASI DEI VARI HASHTAG LEGATI ALL'EVENTO – MANCA SOLO IL BALLETTO SU TIKTOK…

re carlo

(ANSA) - La casa reale britannica ha rivelato oggi nuovi dettagli sull'incoronazione di re Carlo III il 6 maggio prossimo, incluso un nuovo emoji di Twitter basato sulla corona che il monarca indosserà durante la cerimonia. Carlo, 74 anni, è diventato re quando la regina Elisabetta II è morta lo scorso settembre, ma sarà formalmente incoronato durante una funzione all'Abbazia di Westminster a Londra.

EMOJI INCORONAZIONE RE CARLO

Gli eventi per l'incoronazione dureranno tre giorni e vedranno anche da un concerto con un cast stellare, 'pranzi reali' in tutto il Paese e iniziative di volontariato, oltre alle tradizionali processioni reali associate all'incoronazione. Svelando una serie di dettagli cerimoniali, Buckingham Palace ha affermato che l'emoji creato per celebrare l'occasione si basa sulla corona di Sant'Edoardo, che risale al XVII secolo. Il simbolo apparirà su Twitter quando verrà utilizzato uno qualsiasi dei vari hashtag legati all'evento, tra cui #Coronation, #CoronationBigLunch e #TheBigHelpOut.

Secondo le ultime informazioni diffuse, la cerimonia di incoronazione - che vedrà anche la moglie di Carlo, Camilla, incoronata regina consorte - sarà meno elaborata di quella per Elisabetta II nel 1953. La coppia reale farà un percorso più breve dell'ultima processione e userà la storica ma scomoda Gold State Coach - la carrozza che ha 260 anni - solo per il ritorno a Buckingham Palace.

re carlo

Carlo e Camilla faranno invece il percorso di andata di circa 2 km - noto come la processione del re - dal palazzo all'Abbazia nella Diamond Jubilee State Coach, realizzata per Giubileo di Platino di Elisabetta, assai più confortevole. La cerimonia inizierà alle 11 locali (le 12 in Italia) e dovrebbe essere molto più breve rispetto al 1953, quando durò quasi tre ore. Oltre 850 rappresentanti delle comunità e degli enti di beneficenza provenienti da tutto il Regno Unito sono stati invitati alla funzione, a cui parteciperanno anche reali, leader e capi di stato stranieri.

ARTICOLI CORRELATI

re carlo e camilla parker bowles 1 re carlo e camilla parker bowles invito incoronazione di carlo e camilla invito per l'incoronazione di Re Carlo III The Green Man - invito per l'incoronazione di Re Carlo III