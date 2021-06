25 giu 2021 19:32

“CINQUE RAGAZZI USANO COME VASCA DA BAGNO LA FONTANA DEL BERNINI A PIAZZA NAVONA… E’ UN COLPO AL CUORE!” – LA RABBIA DI ENRICO MICHETTI, CANDIDATO SINDACO A ROMA PER IL CENTRODESTRA, DOPO IL BAGNO DI ALCUNI GIOVANISSIMI. COME FOSSERO SU UNA SPIAGGIA, LIBERI DI SFIDARE LE REGOLE PERCHÉ NON C’ERA NESSUNO A CONTROLLARE... – VIDEO