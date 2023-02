“LA CIVILTA’ E LA VERA DIGA CONTRO LA VIOLENZA” - MATTARELLA INTERVIENE AL QUIRINALE SUGLI SCONTRI DEL LICEO DI FIRENZE TRA STUDENTI DI ESTREMA DESTRA E SINISTRELLI (AD ASCOLTARLO ANCHE IL MINISTRO VALDITARA) - IL CAPO DELLO STATO RICORDA IL SACRIFICIO DEI RAGAZZI DELLA ROSA BIANCA CHE SI OPPOSERO ALLA VIOLENZA DI HITLER: “DA QUI È NATA L'EUROPA, CHE HA COSTRUITO UNA CONDIZIONE DI PACE CHE È STATA MESSA IN PERICOLO”

2022 - IL MESSAGGIO DI FINE ANNO DI SERGIO MATTARELLA

Estratto da lastampa.it

«Si vive insieme agli altri in solidarietà, tutto questo è un antidoto contro la violenza perché indica un modello di vita che si contrappone a quello di sopraffazioni e violenza. La vediamo purtroppo sovente: violenza nelle famiglie, nelle abitazioni, contro le donne, in tante circostanze per strada, addirittura nei giorni scorsi davanti a una scuola contro ragazzi».

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnando le insegne di Alfieri della repubblica, al Quirinale, alla presenza del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, seduto in prima fila. «Vi sono episodi di violenza contro i quali la vera diga é ovviamente fatta dagli interventi della pubblica autorità. Ma è fatta in maniera prevalentemente dai comportamenti positivi del nostro tempo. Il nostro è un paese che ha sempre coltivato la civiltà della condizione umana», ha aggiunto il capo dello Stato.

aggressione al liceo michelangiolo di firenze 1

«Durante la Seconda Guerra Mondiale già molti, molti giovani, si opponevano a questi comportamenti aggressivi. Due giorni fa ricorrevano gli 80 anni dalla morte di un gruppo di ragazzi tedeschi che si opposero alla violenza di Hitler. Questi ragazzi poco più che ventenni, i ragazzi della Rosa bianca, seminarono per il futuro. Ragazzi che rifiutarono la pratica della violenza con messaggi, opuscoli e scritti e pagarono con la vita», ha detto il presidente, «seminando per il futuro. Da qui è nata l'Europa, che ha costruito una condizione di pace che è stata messa in pericolo».

(...)

aggressione al liceo michelangiolo di firenze 5

aggressione al liceo michelangiolo di firenze 6 aggressione al liceo michelangiolo di firenze 2 aggressione al liceo michelangiolo di firenze 3 aggressione al liceo michelangiolo di firenze 4