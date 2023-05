LA “COALIZIONE SUI JET”, AUSPICATA DA ZELENSKY, È PIÙ FACILE A DIRSI CHE A FARSI – SE INGLESI E OLANDESI SONO PRONTI A FORNIRE GLI F-16 A KIEV, DALLA GERMANIA ARRIVA SUBITO UN “NEIN”: “È GIÀ MOLTO RILEVANTE QUELLO CHE STIAMO FACENDO” – I POLACCHI SONO PRONTI A FORNIRE I MIG-29 DI EPOCA SOVIETICI E NON QUELLI DI FABBRICAZIONE AMERICANA, PER EVITARE DI TIRARE DIRETTAMENTE IN BALLO WASHINGTON (E MAGARI, SBOLOGNARE I FERRI VECCHI E FARSI DARE QUALCHE GIOIELLINO APPENA FABBRICATO)

volodymyr zelensky rishi sunak

"Lavoriamo per aver più sistemi di difesa aerea". Sono le parole del presidente ucraino Zelensky dopo la pioggia di missili ipersonici Kinzhal piovuti su Kiev. Tutti abbattuti grazie ai sistemi Patriot americani, è la versione di Kiev. Mentre Mosca smentisce.

Secondo Washington, un Patriot è stato danneggiato ma non distrutto. […] Intanto il Consiglio d'Europa, che si è riunito a Reykjavik - a un anno dall'espulsione della Russia - ha istituito un registro internazionale dei danni dell'invasione: servirà per quantificare le distruzioni causate da Mosca e i crimini di guerra commessi dai suoi soldati, in vista di possibili futuri risarcimenti e per un'azione giudiziaria internazionale.

JET F16

[…] Polonia, pronti a fornire a Kiev jet Mig-29 ma non F-16

"Il numero di jet F-16 che abbiamo non ci permette di parlare oggi di trasferirne alcuni all'Ucraina". Lo ha detto il presidente della Polonia Andrzej Duda a Reykjavik, al summit del Consiglio d'Europa. Lo riporta Ukrainska Pravda. "Siamo pronti a sostenere l'addestramento dei piloti ucraini", ha aggiunto Duda, assicurando la disponibilità di Varsavia per un ulteriore trasferimento di aerei da combattimento MiG-29 all'Ucraina.

volodymyr zelensky con andrzej duda a varsavia

Scholz, "caccia a Kiev? È già rilevante quello che facciamo"

"Noi ci siamo concentrati e ci concentriamo su quello che stiamo facendo: questo è molto rilevante per le capacità dell'Ucraina di difendersi". Lo ha detto il cancelliere Olaf Scholz, in conferenza stampa a Reykjavik, rispondendo a una domanda sulla richiesta di Volodymyr Zelensky alla Germania di far parte della coalizione dei caccia.

Kuleba, "coalizione per fornire aerei occidentali entro l'anno"

Quest'anno si formerà una coalizione per fornire all'Ucraina aerei da combattimento occidentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba alla televisione nazionale ucraina, aggiungendo che alcuni alleati dell'Ucraina hanno espresso la volontà di addestrare i militari ucraini per l'utilizzo dei caccia occidentali.

volodymyr zelensky olaf scholz 6

"Tutto questo è il risultato dei viaggi internazionali fatti dal presidente e da tutti noi che lavoriamo sul fronte diplomatico - ha aggiunto Kuleba - La nostra priorità è l'F-16, ma non stiamo annullando altre opzioni di aerei. È come con i carri armati. Una volta formata la coalizione, tutto accadrà molto rapidamente". […]

Volodymyr Zelensky con Andrzej Duda JET F16