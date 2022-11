4 nov 2022 09:23

“CODICE ROSSO. SEDATO E INTUBATO PER DUE GIORNI E MEZZO” – IL GIORNALISTA SANDRO RUOTOLO RACCONTA DI AVER RISCHIATO LA MORTE: “FINALMENTE IL PEGGIO È PASSATO. MI HANNO PRESO IN TEMPO. DOMENICA 23 OTTOBRE. UN BRONCOSPASMO MI BLOCCA LA RESPIRAZIONE. CHIAMO IL 118. IN 4 MINUTI ARRIVA L’AUTOAMBULANZA. PERDO SUBITO CONOSCENZA. POI LA RIANIMAZIONE IN UN OSPEDALE ROMANO, PER TUTTI QUESTI GIORNI FINO AL…”