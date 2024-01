“COME SEDUTTRICE SONO IMPACCIATA, NON SONO UNA PANTERONA” – PIÙ CHE MARTINA STELLA, UNA METEORA: “SU INSTAGRAM SONO AMBASSADOR DI MARCHI DI MODA E FACCIO IL PERSONAGGIO DELL’INFLUENCER 'ANDATA A MALE'. LA SEPARAZIONE DA MIO MARITO? UN GRANDE DOLORE. VALENTINO ROSSI? UNA STORIELLA TRA ADOLESCENTI. LAPO ELKANN? GLI SONO RIMASTA LEGATA” – IL BACIO A RAOUL BOVA SUL SET: “GLI CONFESSAI CHE ERO IMBARAZZATA. LUI AIUTÒ A SCIOGLIERMI E…”

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

martina stella foto di bacco (1)

[…]«Mi chiamavano per servizi e sfilate di moda e io falsificavo il composit. Scrivevo di essere alta 1 metro e 75, aggiungendomi 5 centimetri, e poi mi presentavo con gli zatteroni. Ma ero troppo formosa e finiva che i vestiti mi stavano stretti», confessa con grazioso imbarazzo Martina Stella, 39 anni, attrice (nella miniserie di Raiuno La lunga notte è Claretta Petacci, amante del Duce).

A 15 anni e mezzo il primo provino per «L’ultimo bacio».

«Mi seguiva una piccola agenzia di Firenze, già solo all’idea di andare a Roma mi ero illuminata. E poi Muccino aveva appena fatto Come te nessuno mai, per noi ragazzi era un mito. Mamma non poteva, mi accompagnò papà. Non si fidava: “Se non scendi entro una certa ora, salgo io, eh”. Che ansia, temevo che mi facesse fare una brutta figura».

martina stella andrea manfredonia

Ed è salito?

«Per fortuna no».

A quanto pare se la cavò, fu presa.

«Quel provino l’ho rivisto di recente, in realtà ero impacciata da morire. Confessai: “Ho fatto questo e quest’altro, anche delle pubblicità, però ho lasciato stare perché non ero portata”. Una cosa da non dire mai».

Eppure fu richiamata per il secondo .

«Eravamo rimaste in due. Dovevo recitare proprio la scena di seduzione con Stefano Accorsi. Prima di arrivare ero stata al ristorante e mi ero rovesciata la salsa di pomodoro sulla maglietta bianca, ero tutta impataccata. Non avevo un cambio. Il cameriere tentò di smacchiarla con il borotalco e peggiorò le cose».

MARTINA STELLA LOCKDOWN ALL'ITALIANA

[…] La presero con tutto il suo accento.

«Bello forte, nemmeno fiorentino, proprio toscano. Le parole con la C erano un guaio. Si sentiva parecchio. Così, nel ruolo di mia madre, scritturarono la mia vera mamma. Non era abituata al set. “Credevo che fossimo soltanto io e te, invece c’è troppa gente”».

[…]

Non accettò di girare il sequel «Baciami ancora». Muccino si arrabbiò: «È stato divertente scoprire che Martina Stella ha rifiutato una parte che in realtà non è mai esistita».

«Fu un equivoco, mi dispiace, sono legatissima a lui. Gabriele è un grande regista e gli sono molto grata, se ho sbagliato chiedo ancora scusa. Ci siamo rivisti, è stato carinissimo con me, credo che ormai sia acqua passata».

martina stella

[…] Da ragazzina Raoul Bova era il suo idolo .

«Come di tutte, credo. Ci ho lavorato in Ti presento un amico, altra commedia dei Vanzina. Il primo giorno dovevamo subito girare la scena del bacio, ero super-imbarazzata, gliel’ho confessato e Raoul mi ha aiutato a sciogliermi. Come seduttrice sono impacciata, anche nella vita reale. Sono più ironica, non una panterona».

Sui social infatti scherza molto, non si prende troppo sul serio.

«Ci sono arrivata tardi, spinta dai colleghi, perché c’erano tanti miei profili falsi. Non ero abituata a raccontare tanto di me, mi sembrava strano parlare della mia vita privata. Ho cominciato con mia figlia Ginevra su TikTok, con un profilo in comune. Era un gioco, sul momento ci seguivano giusto i parenti. Poi di colpo, con un video ironico sulle peripezie della didattica a distanza, siamo diventate virali».

Martina Stella Andrea Manfredonia

Si presenta come influencer pasticciona.

«Cerco di regalare un sorriso a chi mi segue. Su Instagram sono davvero ambassador di marchi di moda, ma porto me stessa, sono sincera. Il personaggio dell’influencer “andata a male”, così la chiamo, è piaciuto molto, mi fa tenerezza. E vanno forte anche le storie in cui racconto le follie quotidiane nelle chat delle mamme: “Allora alla festa del mio Chicco non viene nessuno?”».

Ginevra che dice?

martina stella

«Mi prende in giro, per lei sono una boomer senza speranza che è negata per la tecnologia e usa sempre le “faccine” sbagliate, non me ne fa passare una. È molto simpatica e rende simpatica anche me, io a volte non lo risulto subito, con lei sono diventata più solare».

[…]

La scorsa estate si è separata da suo marito Andrea Manfredonia «per motivi insuperabili che mi hanno causato molto dolore».

«Non aggiungerò altri dettagli, non voglio che i miei figli leggano cose poco carine. Questa ultima storia mi ha fatto molto soffrire, però conservo anche dei bei ricordi».

L’amore non dura?

martina stella

«Non voglio nemmeno essere così catastrofica. Ora sto bene, i miei figli sono il mio tutto, voglio dare loro l’immagine di una donna forte e coraggiosa […] Non ho chiuso con l’amore, sono troppo giovane. Ora non me la sento, però non mi precludo nulla».

Un suo ex famosissimo: Valentino Rossi.

«Era una storiella tra adolescenti, ancora me lo chiedete?».

La portava in moto?

Sbuffa e non risponde.

L’altro suo celebre ex: Lapo Elkann.

«A lui sono rimasta legata, c’è affetto, ma anche lì, ero giovanissima».

[…]

Ha amici tra i colleghi?

martina stella foto di bacco (4)

«No, ho un buon rapporto con tutti, sul set mi diverto, però fuori frequento meno possibile l’ambiente del cinema, evito le serate mondane, preferisco una vita più semplice, mi vedo con le altre mamme».

Se qualcuno non le piace, finge o si vede lontano un miglio?

«Sono in grado di fingere ma non lo faccio, ci tengo a creare sempre un bel rapporto con tutti. Certo, se non mi piaci non è che ti dimostro di amarti alla follia».

stefano accorsi martina stella l'ultimo bacio

[…]

Disordinata?

«Non do troppo peso alle cose materiali, ho perso anche oggetti importanti, vestiti, gioielli. Non mi sono disperata, anzi forse me ne dovevo liberare. Ma sono anche disordinata, sì. Il mio armadio è un casino, ho il vizio di infilare tutto nel primo posto libero che trovo». […]

