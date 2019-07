UN'ESTATE AL MAURO - CORUZZI/PLATINETTE FARÀ INFURIARE LA COMUNITÀ LGBT: ''NON CREDO ALLE UNIONI CIVILI''. DA DIACO SPIEGA COME NON GLI PIACE ''LA LAMENTELA DEL MONDO OMOSESSUALE QUANDO CONTINUA A DIRE CHE È VESSATO, EMARGINATO… NON È PIÙ COSÌ: LA VISIBILITÀ DEGLI OMOSESSUALI NON È MAI STATA COSÌ ALTA COME IN QUESTO MOMENTO E, A VOLTE, SE POSSO, FIN TROPPO'' - ''HO RAGGIUNTO QUOTA 100 E SOGNO DI…''