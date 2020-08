SOGNO O SON-DAGGIO? - PARTITA APERTA IN TOSCANA DOVE IL PIDDINO GIANI E’ TRA IL 44%-48% E LA LEGHISTA CECCARDI E’ TRA IL 38,5%-42,5% - PROIEZIONI “BULGARE” PER LUCA ZAIA IN VENETO: 76,8% - IN PUGLIA IL CENTRODESTRA E’ AVANTI CON FITTO (43,5%) CHE STACCA MICHELE EMILIANO (37,5%) - DE LUCA IN TESTA IN CAMPANIA - TOTI SICURO DELLA RICONFERMA…