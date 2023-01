“LE CONDIZIONI DI MATTEO MESSINA DENARO SONO GRAVI” - VITTORIO GEBBIA, DIRETTORE RESPONSABILE DELL'ONCOLOGIA DELLA CLINICA MADDALENA, PARLA DI “PROGNOSI INFAUSTA”: “LA MALATTIA HA AVUTO UN'ACCELERAZIONE NEGLI ULTIMI MESI. HA ACCOLTO LA PROGNOSI CON DIGNITÀ. SOSPETTI SU DI LUI? NOI MEDICI NON È CHE CIRCOLIAMO CON GLI IDENTIKIT DEI LATITANTI IN TASCA, È FACILE DIRLO ORA DOPO AVERLO VISTO IN VOLTO. SEMMAI DI INQUIETANTE C'È ALTRO, OVVERO LA…” - VIDEO

Sa di non avere molto tempo davanti a sé, Matteo Messina Denaro. Una «prognosi infausta» quella che i medici della clinica La Maddalena hanno dovuto comunicargli poco più di due mesi fa quando i controlli, dopo il previsto ciclo di chemioterapia, hanno rivelato l'estendersi del tumore al colon per il quale era stato operato, prima, all'ospedale di Mazara del Vallo, a novembre 2020, poi nel centro di eccellenza oncologico di Palermo.

Quel giorno del novembre 2022 il paziente che tutti conoscevano come Andrea Bonafede accolse la notizia «con grande dignità», ricorda Vittorio Gebbia, direttore responsabile dell'Oncologia, dove il boss era seguito da un anno e mezzo.

Professor Gebbia, dunque Messina Denaro è consapevole delle proprie condizioni di salute. Come ha accolto la prognosi?

«[…] ha accolto la prognosi e le terapie con grande dignità».

Mai nessun sospetto? A vederlo non sembra poi molto dissimile dagli ultimi identikit diffusi dagli investigatori.

«Ma scherza? A parte il fatto che noi medici non è che circoliamo con gli identikit dei latitanti in tasca, è facile dirlo ora dopo averlo visto in volto. Io lo avrò ricevuto nel mio studio due o tre volte e le assicuro che, tra le migliaia di pazienti che visito, questo non mi è mai balzato all'occhio per nessun motivo. Per noi era il signor Andrea Bonafede, tutti i documenti e le prescrizioni in regola, nessun motivo di sospetto. Semmai di inquietante c'è altro».

Che cosa?

«L'intervista rilasciata da questo signor Baiardo (due mesi fa in tv ha ventilato la possibilità che il latitante si sarebbe consegnato perché gravemente malato, ndr ) pochissimi giorni dopo l'aggravarsi delle condizioni del paziente, una coincidenza temporale davvero inquietante considerata la riservatezza delle informazioni e - col senno di poi - la reale identità del signor Bonafede. Erano passati non più di tre, quattro giorni da quando - in seguito agli accertamenti diagnostici dopo un ciclo di chemioterapia - abbiamo rilevato un aggravamento del tumore che ci ha indotto a cambiare terapia e ha reso più severa la prognosi».

Dottore, quanto è grave Messina Denaro? Il procuratore aggiunto Paolo Guido ha detto di essersi trovato davanti un uomo in buona salute, è così?

«Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. I carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di qualche giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui avrebbe avuto conseguenze e io ho firmato l'autorizzazione perché un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute».

