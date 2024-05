“CONTINUEREMO LA SUA BATTAGLIA, GLIEL’ABBIAMO PROMESSO” – LA MOGLIE E LA FIGLIA DI FRANCO DI MARE CHIEDONO GIUSTIZIA PER IL GIORNALISTA, MORTO A 68 ANNI PER UN MESOTELIOMA CONTRATTO DURANTE I VIAGGI DI LAVORO DURANTE LA GUERRA DEI BALCANI: “È UNA SUA VOLONTÀ TESTAMENTARIA” – “QUANDO SI È AMMALATO NON CI HA COINVOLTE, VOLEVA PROTEGGERCI” – L’INCONTRO CON STELLA, ADOTTATA IN UN ORFANOTROFIO DI SARAJEVO, E IL MATRIMONIO CON GIULIA BERDINI, TRE GIORNI FA: “CI TENEVA MOLTISSIMO. IO UN PO’ MENO…”

Estratto dell’articolo di Romina Marceca per “la Repubblica”

FRANCO DI MARE CON LA FIGLIA STELLA

Una è la bambina che sotto le bombe di Sarajevo gli ha cambiato la vita diventando la sua unica figlia, l’altra è la compagna degli ultimi 8 anni di vita. Tutte e due al fianco di Franco Di Mare hanno percorso con lui l’ultimo miglio della malattia che lo ha ucciso: il mesotelioma. Sono Stella, la figlia adottiva di 30 anni, e Giulia Berdini, la compagna sposata tre giorni prima di andare via.

[…] «Era unico, ci ha fatte ridere prima di addormentarsi per sempre e noi ci batteremo perché abbia giustizia», dicono le due donne.

[…] Tre anni al fianco di Franco con una malattia feroce. Come è stata stravolta la vostra vita?

GIULIA BERDINI FRANCO DI MARE

Giulia: «All’inizio Franco non mi ha coinvolta per nulla. Credo di non aver saputo della serietà della malattia per qualche mese. Ha gestito la cosa da solo con i medici e con una persona di sua strettissima fiducia.

Era il suo modo di proteggermi. Franco era così: generoso all’inverosimile e allo stesso tempo discreto, cercando di dare agli altri il minimo disturbo e alle persone che amava nessuna preoccupazione».

Stella: «All’inizio non ho capito anche perché papà me lo ha detto parlando di qualcosa contro cui combattere e, sapendo che era un guerriero, ho pensato e sperato che potesse vincere. Poi quando il male ha preso il sopravvento abbiamo dedicato ogni attimo a ritrovarci e comunque, anche se sapevo tutto, non ero pronta a perderlo».

franco di mare la figlia stella

Come vi siete conosciuti?

Giulia: «A Saxa Rubra. Un incontro casuale attraverso due porte di vetro chiuse da una catena che non riuscivamo ad aprire: dietro quel vetro c’era il suo sorriso e la sua simpatia».

Stella: «Il giorno che ho conosciuto papà ero troppo piccola. Quindi vivo quel momento del ricordo che mio padre mi ha lasciato. […] per farmi addormentare, al posto delle fiabe mi raccontava la storia del nostro incontro. Era quella la nostra fiaba».

franco di mare la prima moglie e la figlia stella

Il matrimonio tre giorni fa, è stata una decisione presa insieme?

Giulia: «Lui ci teneva moltissimo. Io un po’ meno perché non ritenevo che desse maggiore forza al nostro legame. Ma ho capito che anche quello era un altro suo modo di proteggermi […]. Era un estremo gesto d’amore che ho ricambiato con profonda gratitudine».

[…] Che papà era Franco Di Mare?

franco di mare a che tempo che fa 2

Stella: «Chiaramente non un padre comune. Come non comune è il modo con cui è diventato mio padre. Ma come ogni padre mi ha amato e ha cercato di trasmettermi i suoi valori e le sue passioni. Come quello per la lettura e per l’uso della parole. O lo sguardo curioso verso il mondo e l’attenzione rispettosa verso tutti».

Continuerete la battaglia di Franco per affermare che la sua malattia è professionale?

IL SILENZIO DELLA RAI SULLA MALATTIA DI FRANCO DI MARE - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Stella: «[…] mi sembra il minimo che io possa fare per onorarlo. Con la persona con cui collaborava da anni, Jean Pierre El Kozeh, proseguiremo, come papà ha chiesto, il percorso che aveva intrapreso».

Giulia: «È una sua volontà testamentaria, gliel’ho promesso prima che andasse via. E l’ha fatto addormentandosi, poco prima ci aveva fatto ridere con la sua solita ironia».

franco e gino di mare franco di mare a che tempo che fa 3 EVERARDO BOLLETTA E FRANCO DI MARE A SARAJEVO NEL 1993 CON LA TROUPE giulia berdini la corona di fiori per il matrimonio di franco di mare e giulia berdini giulia berdini giulia berdini franco di mare gino e franco di mare