(ANSA-AFP) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato oggi che la Legione d'Onore è un Ordine che "non è lì per predicare la moralità", denunciando allo stesso tempo "una caccia all'uomo" contro l'attore Gérard Depardieu, in seguito alla trasmissione di uno sconvolgente documentario televisivo sulla star del cinema francese. "C'è una cosa in cui non mi vedrete mai, quelle sono le cacce all'uomo. Le odio", ha risposto il capo dello Stato alla televisione France5, dopo l'annuncio del ministro della Cultura Rima Abdul Malak che sarebbe stata avviata una "procedura disciplinare" dalla Gran Cancelleria della Legione d'Onore nei confronti dell'attore, preso di mira da due denunce per stupro e violenza sessuale.

2. DEPARDIEU, IN SPAGNA NUOVE ACCUSE DI ABUSI SESSUALI

Paola Del Vecchio per ANSA - La denuncia è stata presentata una settimana fa al commissariato di Torremolinos, sulla Costa del Sol, vicino Malaga, anche se la violenza subita risalirebbe al 1995, durante un'intervista avvenuta a Parigi. La giornalista spagnola Ruth Baza è l'ultima voce che si è unita alla cascata di accuse di abusi sessuali nei confronti dell'attore francese Gerard Depardieu.

Come per molte altre vittime, il detonante sarebbe stata la morte di una 'compagna di sofferenza': nel suo caso, il suicidio dell'attrice Emmanuelle Deveber, 60 anni, che lo scorso 6 dicembre si è buttata nella Senna dopo aver lasciato un biglietto di addio, travolta dalle accuse nei confronti dell'attore. Ruth Baeza aveva 23 anni quando per la rivista Cinemania volò nella capitale francese per intervistare Depardieu , oggi 74enne, in occasione dell'uscita del film 'Il colonnello Chabert'.

L'incontro avvenne negli uffici della casa di produzione Roissy Film e si prolungò per oltre un'ora. Al termine della quale l'attore francese cominciò a baciarla "con frenesia" sul viso e le labbra, palpandole l'inguine, stando alla denuncia anticipata da La Vanguardia. "All'improvviso notai la sua mano sul petto e dopo fra le gambe, non potevo muovermi, staccai la spina dal mio corpo perché mi aveva invasa", il racconto della vittima al quotidiano di Barcellona.

"Non sentivo nulla, ricordo solo il forte odore di alcol e nicotina in bocca, non so quanto durò", ha spiegato Baza, assicurando che Depardieu la penetrò con le dita attraverso i vestiti. Un comportamento che, secondo la denunciante, è stato configurato come violenza sessuale dalla polizia, che ha informato dei fatti le autorità francesi. Al rientro in Spagna, la giovane giornalista sotto choc riferì all'allora direttore di Cinemania che l'intervista era stata "molto sgradevole", ma senza rivelare l'aggressione sessuale subita, seppure riconoscendo di essere stata "maltrattata".

Aveva rimosso l'accaduto durante 30 anni, fino al marzo scorso, quando ha letto delle 13 denunce per molestie e violenze presentate da altrettante presunte vittime nei confronti del mostro sacro del cinema, protagonista di classici come 'Cyrano de Bergerac' o la saga di 'Asterix e Obelix '. Nel frattempo, le denunce a carico dell'attore sono aumentate a 16, dopo quelle per aggressione sessuale presentate dall'attrice francese Hèlène Darras a Parigi nel settembre scorso - in cui denunciava abusi avvenuti nel 2007, quando aveva 26 anni, durante le riprese del film 'Disco' - e, in primis, da Charlotte Arnould, che accusò nel dicembre 2020 l'attore di averla violentata in una villa.

Depardieu ha sempre negato tutte le accuse. Ma ad aggravare la sua posizione è stato anche il video, parte di un documentario mai trasmesso nelle sale, diffuso nei giorni scorsi dal programma 'Complément d'enquete', girato in Corea del Nord per le celebrazioni dei 70 anni del regime di Pyongyang, al fianco dello scrittore e regista francese Yann Moix, Negli estratti, gli imbarazzanti commenti sessisti e osceni dell'attore francese, anche rispetto a una bambina e le avance nei confronti della stessa interprete scelta per accompagnarlo in Corea del Nord.

Pochi giorno dopo, la ministra della Cultura francese, Rima Abdul Malak, ha annunciato di valutare il ritiro della Legione d'onore concessa a Depardieu nel 1996, che lo stesso attore ha poi messo a disposizione sabato, come segnalava un comunicato dei suoi difensori. E, in difesa del padre, sono scesi in campo i tre figli di Depardieu, assieme a una nipote e a una pronipote, dichiarando che l'attore stava subendo "una persecuzione inedita" per i commenti sessisti filtrati da 'Complément d'enquete'.

