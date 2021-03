“GLI CONVENIVA RINUNCIARE ALL’EREDITÀ DI LOSITO” – PARLA L’AVVOCATO DI ALBERTO TARALLO, DOPO CHE “OGGI” AVEVA SGANCIATO LA BOMBA SU UN POSSIBILE TRASFERIMENTO A MILANO DELLO SCENEGGIATORE MORTO SUICIDA: “NON È VERO CHE VOLESSE ANDARSENE DA ROMA O CHE VOLESSE METTERE FINE ALLA STORIA CON TARALLO. AVEVO CONSIGLIATO AL MIO ASSISTITO DI RINUNCIARE ALL’EREDITÀ, MA LUI…”

Da "www.oggi.it"

ALBERTO TARALLO DA MASSIMO GILETTI -4

Daria Pesce, avvocato di Alberto Tarallo, finito sotto i riflettori per il suicidio del suo compagno di affari e di vita Teodosio Losito, ha voluto fornire alcuni chiarimenti sull’intricata vicenda a OGGI, in edicola da domani, dopo la notizia diffusa dal settimanale dell’esistenza di una casa a Milano dove Losito avrebbe voluto trasferirsi.

«Sì, Teo aveva preso una casa a Milano e l’aveva sistemata, ma non è vero che volesse andarsene da Roma o che volesse mettere fine alla storia con Tarallo. La loro era una relazione solidissima, andava avanti da vent’anni e sarebbe continuata ancora a lungo se non ci fosse stato il fallimento Ares».

ALBERTO TARALLO TEODOSIO LOSITO

E continua: «Avevo consigliato a Tarallo di rinunciare all’eredità del compagno in quanto onerosa. In lui è però prevalsa la volontà di sistemare le cose. Il fallimento non è ancora chiuso e non esiste ancora una dimensione definitiva dei debiti dell’Ares.

Il mio cliente ha già dovuto versare 850 mila euro per chiudere a saldo e stralcio una fidejussione bancaria da circa un milione e mezzo». Nell’articolo OGGI rivela però che Losito a Milano aveva già trasferito la residenza.

teodosio losito ALBERTO TARALLO DA MASSIMO GILETTI -1 ALBERTO TARALLO DA MASSIMO GILETTI -3 LA VILLA A ZAGAROLO DI ALBERTO TARALLO alberto tarallo alberto tarallo alberto tarallo alberto tarallo - 'UOMO DELLA STRADA FA GIUSTIZIA ALBERTO TARALLO DA MASSIMO GILETTI -2