“LA COPPIA DAMIANO E GIORGIA SOLERI È SEMPRE STATA UNA MESSA IN SCENA” – “FURBIZIO” CORONA FA LA CERETTA AL FRONTMAN DEI MANESKIN E ALL’INFLUENCER: “ERA UNA COPPIA IMPROPONIBILE DAL PUNTO DI VISTA ESTETICO E IDEOLOGICO. LA STAR DEL ROCK 'N' ROLL CON LA FEMMINISTA, RADICAL CHIC, TUTTO PANE, PAROLE E LEZIONCINE IDEOLOGICHE DI IPOCRISIA” – E POI SPIEGA COME UN ROCKER “VERO” NON SI SAREBBE MAI MESSO A FRIGNARE SUI SOCIAL CON UN COMUNICATO STAMPA PER COMPIACERE IL PUBBLICO DAL CUORE DI PANNA…