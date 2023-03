“CORINNA VIVE DA PRIGIONIERA DA DIECI ANNI” - EDDIE JORDAN, TEAM PRINCIPAL DI MICHAEL SCHUMACHER AI TEMPI DELLA JORDAN, PARLA DELLA CLAUSURA DELLA MOGLIE 54ENNE DEL CAMPIONE: “LEI NON VA A UNA FESTA, NON VA A PRANZARE AL RISTORANTE O IN QUALSIASI ALTRO POSTO PUBBLICO PER EVITARE LE DOMANDE SUL MARITO. TUTTI VORREBBERO PARLARLE DI LUI, MA LEI NON HA BISOGNO DI QUALCUNO CHE LE RICORDI LE SUE CONDIZIONI…”

C'è una persona che da quel maledetto incidente sulle nevi del 29 dicembre 2013, non ha mai lasciato nemmeno per un giorno Michael Schumacher, ed è la moglie Corinna, oggi 54enne. […]

A parlarne è stato ieri Eddie Jordan, team principal del tedesco ai tempi della Jordan, intervistato dal Sun US. Nell'occasione ha spiegato: "Questa è stata la situazione più orribile per Mick e Corinna.

Sono passati quasi dieci anni e lei non è stata in grado di andare a una festa, a pranzare in un ristorante oppure in qualsiasi altro posto pubblico. Vive come una prigioniera perché tutti vorrebbero parlarle di Michael quando in realtà non ha alcun bisogno che gliene ricordino di continuo la condizione".

Eddie Jordan ha confessato di non aver mai potuto andare a trovare Michael Schumacher: "Non sono stato in grado di andare a vedere Michael, la famiglia mi ha detto: Ti vogliamo bene Eddie e siamo stati molto vicini per tanto tempo, ma abbiamo bisogno della privacy e della salvaguardia di Michael”. […]

